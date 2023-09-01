Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,69 тенге, евро – 499,82 тенге, рубля – 4,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456 тенге тенге, продажи – 459,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494,5 тенге, продажи – 499,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,77 тенге.