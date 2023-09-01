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Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 сентября

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 1 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,69 тенге, евро – 499,82 тенге, рубля – 4,77 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 460 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 501 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456 тенге тенге, продажи – 459,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494,5 тенге, продажи – 499,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,93 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,77 тенге.

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