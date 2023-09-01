Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 1 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,69 тенге, евро – 499,82 тенге, рубля – 4,77 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 501 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456 тенге тенге, продажи – 459,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494,5 тенге, продажи – 499,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,77 тенге. Читайте также Почему Нацбанк планирует продать до 1,2 млрд долларов из Нацфонда Индекс бензина: сколько литров можно купить на среднюю зарплату казахстанца Доллар подешевел на торгах 31 августа

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