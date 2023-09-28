Сколько казахстанцев участвуют в пенсионной системе и какая общая сумма сбережений

Как изменилось отношение к пенсиям за последние годы, и сколько казахстанцев участвуют в пенсионной системе РК, рассказал председатель правления ЕНПФ, сообщает Zakon.kz

Общее количество открытых пенсионных счетов в Казахстане составляет около 12 млн, об этом в рамках международного круглый стол высокого уровня "Перспективы развития обязательных накопительных и смешанных пенсионных систем" рассказал председатель АО "ЕНПФ" Жанат Курманов.

По его словам, из этого количества 11 млн открытых счетов приходится на обязательные пенсионные взносы.

"Если учесть обязательные профессиональные пенсионные взносы, которые отчисляются в пользу работников занятых на вредных производствах, это еще 600 тысяч человек. Плюс добровольные сбережения, таким образом общее количество открытых счетов достигает 12 млн. Учитывая, что занятое население это около 9 млн человек, получается, что фактически все, кто работает в Казахстане, имеют открытые пенсионные счета. Вопрос только в том, насколько регулярно они участвуют в этих отчислениях". Жанат Курманов

По словам главы ЕНПФ, общий объем сбережений Казахстанцев приближается к 17 трлн тенге, это примерно 35 млрд долларов, что составляет 15% от валового внутреннего дохода. Спикер подчеркнул, что в целом интерес населения к пенсионной системе очень сильно вырос.

"Если буквально 5-7 лет назад люди получали выписку раз в год, и особо не обращали внимания на свои пенсионные накопления, то сейчас вы можете в режиме 24/7 контролировать пенсионные накопления. Кроме того, в последние два года вкладчики почувствовали, что эти накопления принадлежат им, и они могут при определенных условиях использовать свои накопления на улучшение жилищных условий, на лечение. Поэтому интерес к пенсионным накоплениям будет постоянно расти". Жанат Курманов

Он напомнил, что на данный момент принимаются меры для того, чтобы построить конкурентный рынок управления пенсионными активами. И, в частности, передача пенсионных накоплений в доверительное управление, что позволить увеличить "отдачу от пенсионных инвестиций", и в увеличить объем пенсионных накоплений граждан.

Кроме этого, в 2024 планируется ввести обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) в размере 1,5% в следующем году, с дальнейшим ежегодным повышением до 5%.

"Мы надеемся, что помимо роста государственной пенсии будут расти также выплаты по накопительной пенсии. И в целом мы ожидаем, что это очень сильно простимулирует прозрачность трудовых доходов. Кроме того, очень важный аспект, что пенсионные накопления работают на нашу экономику. Они инвестируются в различные финансовые инструменты, и как в других странах пенсионные активы рассматриваются в качестве важной национальная системы сбережений". Жанат Курманов

Спикер добавил, что до 70% пенсионных активов инвестируются во внутреннюю экономику. При этом, за 25 лет инвестирования пенсионных накоплений доходность превысила накопленную инфляцию.