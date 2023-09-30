За неделю акции Казатомпрома подорожали почти на 14%

Индекс KASE вторую торговую пятидневку подряд обновляет исторический максимум, сообщает Zakon.kz.

Индекс KASE растет c 17 августа, немного откатываясь лишь в первом месяце осени – 1, 4, 6 и 27 сентября. Если на прошлой неделе он достиг исторического максимума, превысив отметку 4 тыс. пунктов (4 007,53), то в минувшую пятидневку индекс его обновил – 4 103,83 пункта.

И опять триггером роста стали акции Казатомпрома, подорожавшие за неделю на 13,84% (неделей ранее: +11,74%) – уран (закись урана U3O8) вырос еще на 2,9% и стоит уже 73 долларов за фунт. Стоит отметить, что рост произошел на опасениях нарушения поставок из Нигера после военного переворота. Эта страна дает 5% мирового объема урана в мире, в 2021 году в африканском государстве добыли 2 248 тонн радиоактивного материала.

Выросли и акции отечественных финтехов. Банк ЦентрКредит набрал +2,36%, Народный банк поднялся на +0,81%, Kaspi.kz увеличил капитализацию на +0,65%.

КазМунайГаз, достигая на максимумах в понедельник 26 сентября уровня 12 000,02 тенге за акцию, не смог на нем закрепится и завершил торги пятницы на отметке 11 857,94, набрав при этом за неделю +1,35%.

Что произошло на KASE за неделю

Котировки 5 из 9 акций эмитентов представительского списка KASE выросли в цене от +0,65% до +13,84% за неделю.

Индекс KASE за неделю вырос на +96,30 пункта (+2,40%) с 4 007,53 до 4 103,83 пункта. Стоит отметить, что индекс представительского списка достиг исторического максимума, побив рекорд ноября 2021 года.

Фото: KASE

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю с 25 по 29 сентября включительно составил 3 440,5 млн тенге или 5 874,8 тыс. долларов против 2 764,2 млн тенге или 5 878,1 тыс. долларов неделей ранее.

Наибольшее значение индекса в прошедшую торговую неделю зафиксировано в пятницу 29 сентября на уровне 4 111,95 пункта. Минимум – в среду 27 сентября: 3 967,54 пункта.

Изменение котировок акций, входящих в представительский список

Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). Котировки акций БВУ заметно растут вторую неделю подряд. Они подорожали на +17,24 пункта с 712,76 до 730,00 пунктов. Доля в индексе осталась на уровне 6,8%.

Народный банк (тикер – HSBK). Котировки акций Народного банка продолжают восстанавливаться после просадки. За неделю котировки финтеха прибавили +1,21 пункта или +0,81%. Они выросли с 149,79 до 151,00 пункта.

Доля в индексе несколько упала с 14,7 до 14,5%.

Kcell (тикер – KCEL). Котировки бумаг телеком-оператора после двухнедельного роста немного снизились с 1 995,00 до 1 991,86 пункта: -3,14 пункта или -0,16%. Доля в индексе уменьшилась на -0,4% до 14,4%.

KEGOC (тикер – KEGC). Бумаги отечественной электропередающей компании упали, что было связано с объявлением дивидендов в размере 77,74 тенге и датой фиксации 26 сентября. Выплата за 2021 год составила 50,59 тенге на акцию. Стоит отметить, что началась подписка на акции компании в рамках права преимущественной покупки для действующих акционеров, которая продлится до 27 октября. Снижение составило -90,25 пункта или -5,71% с 1 580,00 до 1 489,75 пункта. Доля в индексе снизилось до 4,8%.

КазМунайГаз (тикер – KMGZ). К растущим бумагам прибавился и Казмунайгаз, который восстановил позиции после медленного снижения 18-25 сентября. За неделю бумаги нефтегазодобывающей компании выросли на +157,94 пункта или +1,35% с 11 700,00 до 11 857,94 пункта. Доля в индексе несколько снизилась: с 14,4 до 14,3%.

Kaspi.kz (тикер – KSPI). Бумаги БВУ растут в цене вторую неделю подряд. За минувшую торговую пятидневку они набрали +299,00 пунктов или +0,65%, повысившись с 46 000,00 до 46 299,00 пунктов. Доля в индексе снизилась с 14,8 до 14,6%.

Казатомпром (тикер – KZAP). Акции Казатомпрома в лидерах роста котировок держатся уже пятую неделю. За минувшую торговую пятидневку они выросли в цене на +13,84% с 17 129,99 до 19 500,00 пунктов (+2 370,01 пункта). Доля в индексе резко выросла и составила 18,3% против 16,5% неделей ранее.

Казахтелеком (тикер – KZTK). Бумаги Казахтелекома дешевеют вторую неделю подряд. За минувшую торговую неделю они потеряли -508,26 пункта или -1,5% с 33 833,00 до 33 374,74 пункта. Доля в индексе снизилась с 8,7% до 8,4%

КазТрансОйл (тикер – KZTO). Акции КТО снизились на -1,51 пункта или на – 0,18% с 833,00 до 831,49 тенге за бумагу. Доля в индексе уменьшилась с 4,0 до 3,9%.