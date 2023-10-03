Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спрос на рубль упал в 26 раз в Казахстане

Спрос на рубль упал в 26 раз в Казахстане Фото: Zakon.kz
Спрос на иностранную валюту в обменных пунктах Казахстана заметно снизился, и в первую очередь это касается российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Ranking.kz 3 октября, с января по август 2023 года объем нетто-продаж американских долларов в обменных пунктах Казахстана снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1 трлн тенге). Чистые продажи евро упали за год на 27,2% до 158,8 млрд тенге.

Но сильнее всего сократился спрос на российский рубль. Он упал по сравнению с прошлогодним уровнем сразу в 26 раз, до 10,3 млрд тенге.

Доллары пользуются наибольшим спросом в крупнейших городах Казахстана – в Алматы (260,9 млрд тенге), Шымкенте (218,5 млрд) и Астане (90,6 млрд). Реже всего покупают американскую валюту в Жетысуской (2 млрд тенге) и Улытауской (3,1 млрд) областях.

Евро в основном также покупают в Алматы (64,3 млрд тенге), Шымкенте (31,4 млрд тенге) и Астане (21,2 млрд тенге). Наименьший спрос на евро также в Жетысуской (49,8 млн тенге) и Улытауской (123,5 млн тенге) областях, а в Акмолинской области в обменники и вовсе сдали больше евро, чем купили, на 198,9 млн тенге.
"Для российских рублей отрицательные объемы нетто-продаж обменными пунктами в текущем году были отмечены в семи из 20 регионов РК. В первую очередь это Алматы: -15,4 млрд тенге за январь-август 2023-го. Следом идут Шымкент (-3,3 млрд) и Актюбинская область (-2,6 млрд). Наибольшие положительные объемы нетто-продаж российских рублей пришлись на Восточно-Казахстанскую (10,1 млрд тенге), Карагандинскую (6,9 млрд) и Акмолинскую (4,9 млрд) области", – пишет Ranking.kz.
О том, зачем Нацбанк продал из Нацфонда более миллиарда долларов в сентябре, читайте здесь.

Читайте также

торги на бирже
Доллар немного подешевел на торгах 3 октября
астрология, прогноз, финансы
Финпрогноз от нумеролога: кого ждет денежный прорыв в октябре
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 3 октября
Никита Дробны
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления