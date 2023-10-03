Спрос на рубль упал в 26 раз в Казахстане

Спрос на иностранную валюту в обменных пунктах Казахстана заметно снизился, и в первую очередь это касается российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Ranking.kz 3 октября, с января по август 2023 года объем нетто-продаж американских долларов в обменных пунктах Казахстана снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1 трлн тенге). Чистые продажи евро упали за год на 27,2% до 158,8 млрд тенге.

Но сильнее всего сократился спрос на российский рубль. Он упал по сравнению с прошлогодним уровнем сразу в 26 раз, до 10,3 млрд тенге.

Доллары пользуются наибольшим спросом в крупнейших городах Казахстана – в Алматы (260,9 млрд тенге), Шымкенте (218,5 млрд) и Астане (90,6 млрд). Реже всего покупают американскую валюту в Жетысуской (2 млрд тенге) и Улытауской (3,1 млрд) областях.





Евро в основном также покупают в Алматы (64,3 млрд тенге), Шымкенте (31,4 млрд тенге) и Астане (21,2 млрд тенге). Наименьший спрос на евро также в Жетысуской (49,8 млн тенге) и Улытауской (123,5 млн тенге) областях, а в Акмолинской области в обменники и вовсе сдали больше евро, чем купили, на 198,9 млн тенге.

"Для российских рублей отрицательные объемы нетто-продаж обменными пунктами в текущем году были отмечены в семи из 20 регионов РК. В первую очередь это Алматы: -15,4 млрд тенге за январь-август 2023-го. Следом идут Шымкент (-3,3 млрд) и Актюбинская область (-2,6 млрд). Наибольшие положительные объемы нетто-продаж российских рублей пришлись на Восточно-Казахстанскую (10,1 млрд тенге), Карагандинскую (6,9 млрд) и Акмолинскую (4,9 млрд) области", – пишет Ranking.kz.