В Казахстане упал спрос на наличные доллары

В январе обменные пункты Казахстана продали меньше долларов, чем месяцем ранее. Заметно изменился спрос и на другие валюты. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В январе нетто-продажи (разница между продажей и покупкой валюты на рынке) наличных долларов в обменных пунктах Казахстана составили 120, 4 млрд тенге, согласно данным Национального банка РК. По сравнению с декабрем 2024 года показатель снизился на 31,6%, в годовом выражении потерял 36,7% (190 млрд в январе 2024 года).

В Первом кредитом бюро отметили, что снижение к декабрю было ожидаемым, так как "традиционно" в ноябре и декабре фиксируются максимальные значения в году, что связано с эффектом высокой базы.

"Стоит заметить, что высокая база отдельно взятого декабря 2024 года оказалась не то чтобы особо высокой – 176 млрд тенге (минимальное среди декабрьских значений начиная с 2020 года включительно). Другое дело, снижение к январю 2024 года. Год назад объемы нетто-продаж соответствовали одному из самых высоких уровней, зафиксированных в "несезонные" месяцы за последние пять лет (190,1 млрд тенге)". ПКБ

Фото: DataHub

Аналитики обратили внимание, что в январе 2024 года всплеск чистого спроса фиксировался одновременно с месячным укреплением тенге к доллару на 0,8%. Укрепление нацвалюты произошло и в январе текущего года. Причем укрепление было еще более заметным – с 525,11 до 518,14 тенге за доллар, или на 1,3%.

"Однако на протяжении месяца официальная динамика курса доллара была довольно волатильной. До середины января он дорожал, достигнув на пике исторического максимума – 530,24 тенге. Тренд на снижение официальной стоимости американской валюты наметился только в третьей декаде месяца". ПКБ

Добавим, что наибольший спрос на доллары в январе наблюдался в Алматы – 30,3 млрд тенге, на втором месте Шымкент – 29 млрд, далее следует Астана – 11, 8 млрд и Мангистауская область – 10,1 млрд тенге. Примечательно, что в Алматинской области нетто-продажи доллара находились в отрицательной зоне (−118,6 млн тенге).

Другие валюты

Нетто-продажи евро в январе выросли до 34,9 млрд тенге. Это на 89,5% больше, чем в декабре, и на 61,6% выше прошлогоднего показателя. Больше всего евро обменники продали в Астане, где нетто-продажи составили 16,4 млрд тенге.

В то же время спрос на российскую валюту в январе 2025 года продолжил падать. Нетто-продажи рубля составили −9,5 млрд тенге, в предыдущем месяце значение также было отрицательным (−4,4 млрд в декабре). Причем в Астане нетто-продажи составили −11,2 млрд тенге, в Алматы −1,8 млрд тенге. Наибольший спрос на российскую валюту сохранялся в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, где нетто-продажи рубля в январе составили 500 млн, 391,2 млн и 357,7 млн соответственно.

Ранее Zakon.kz сообщал, что Национальный банк изменил правила обмена иностранных валют.