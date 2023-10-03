Курсы валют в обменниках Казахстана на 3 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,35 тенге, евро – 504,04 тенге, рубля – 4,86 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,68 тенге, продажи – 4,83 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 504,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,91 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,83 тенге.