Курсы валют в обменниках Казахстана на 3 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 3 октября 2023 года (на 11:20 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,35 тенге, евро – 504,04 тенге, рубля – 4,86 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,68 тенге, продажи – 4,83 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 504,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,91 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,83 тенге. Читайте также Доллар немного подешевел на торгах 3 октября Финпрогноз от нумеролога: кого ждет денежный прорыв в октябре

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