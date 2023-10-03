Финпрогноз от нумеролога: кого ждет денежный прорыв в октябре

Предпоследний месяц осени для большинства казахстанцев обещает быть стабильным. А если грядут перемены, то кардинальные и финансово хорошие, прогнозирует нумеролог. Кого ждет денежный прорыв в октябре – в материале Zakon.kz.

По словам нумеролога Адемы Мауленовой, в предпоследний месяц осени заслуги большинства казахстанцев будут оценены по достоинству. Октябрь – это месяц, когда появляются хорошие возможности для улучшения финансового положения. В людях проснется "коммерческая жилка", не придется включать фантазию для поиска места заработка, говорит эксперт.

"Но не ввязывайтесь в авантюры и будьте благодарны подаркам судьбы, которые дарит октябрь. Октябрь покровительствует тем, кто не гонится за корыстью и стремится помочь другим". Адема Мауленова

Козерогов ждет успех

По прогнозу нумеролога, казахстанцев, родившихся с 21 декабря по 19 января, ждет успех и будут осуществляться все планы. Помимо этого люди этого знака смогут неплохо приумножить свои доходы, но вот отношения с коллегами могут пострадать.

"Будьте последовательны и осторожны в своих высказываниях во избежание конфликтных ситуаций на работе. Если не нарываться на конфликты, октябрь пройдет очень спокойно". Адема Мауленова

Октябрь для Водолеев – период познания нового

Тем, кто родился в период с 20 января по 19 февраля, нумеролог рекомендует заняться освоением нового навыка и приведения в порядок текущих дел.

"Для рожденных с 20 января по 19 февраля могу сказать одно, октябрь – это отличное время для освоения нового навыка и приведения в порядок текущих дел. Если будете систематичны в своих действиях, то успеете все и даже больше. В октябре вы не сможете даже толком передохнуть, месяц будет очень насыщенным и интересным. Если хотите добиться нужного результата, не откладывайте дела на потом". Адема Мауленова

Рыбы: непростой месяц

С точки зрения нумеролога, для людей, которые родились с 20 февраля по 20 марта, октябрь станет не самым простым месяцем. По нумерологическому прогнозу, у вас могут быть разногласия на работе, возможны и иные сложные ситуации, над решением которых придется потрудиться. Но в финансовой сфере все может сложится неплохо.

"Благоприятно брать кредиты для расширения бизнеса. Будьте внимательны к своему телу и разуму, не берите на себя больше, чем можете сделать. Прислушивайтесь к себе, и месяц пройдет быстро и продуктивно". Адема Мауленова

Овнов ждет сюрприз

Приятные сюрпризы в финансовой жизни будут у казахстанцев, которые родились с 21 марта по 20 апреля. Финансовая сфера будет стабильна, даже если и появятся незапланированные траты, то они никак не отразятся на бюджете.

"Смело делайте большие покупки. Вам не придется одалживать у кого-то деньги или брать кредиты, вы сами справитесь со всеми финансовыми проблемами, если они вдруг возникнут. Даже наоборот, возможно, вам придется одалживать деньги родственникам". Адема Мауленова

В кошельке у Тельцов и Близнецов полный порядок

В этом месяце полный порядок в финансовой жизни будет и у людей, которые родились с 21 апреля по 21 мая. По словам Адемы Мауленовой, в октябре они почувствуют прилив энергии и будут довольны своим финансовым положением. Главное – уделять больше внимания подсчету расходов, возможно, именно это является причиной ваших финансовых проблем.

Найдут в этом месяце путь к реальным деньгам и казахстанцы, которые родились 22 мая по 21 июня.

"Тем, кто родился с 22 мая по 21 июня, в октябре поступят предложения по созданию общего бизнеса с друзьями, но звезды советуют не ввязываться в такие дела, так как возможно, что эти самые друзья воспользуются вами, а вы только потеряете время и деньги. Сейчас подходящее время искать новые возможности, анализировать перспективы". Адема Мауленова

Раки, старый план всегда лучше

Казахстанцам, которые родились в период с 22 июня по 22 июля, нумеролог советуют быть внимательным ко всем деталям, особенно к тем, что касаются финансов.

Важно придерживаться старого плана, ведь самый трудный шаг вы уже сделали, а это значит, что дальше будет легче, говорит эксперт. Нумеролог также рекомендует вам остерегаться подозрительных проектов. Конечно, иногда рисковать хорошо, но не в данный период. К примеру, у вас могут попросить деньги в долг или оказать финансовую помощь, но лучше не делайте этого, маловероятно, что вы вернете свои деньги.

Львы, включите режим скряги

"Казахстанцам, которые родились с 23 июля по 22 августа, следует правильно планировать свое время и ваши мечты, тогда они воплотятся в реальность. Также рекомендую научиться планировать свои финансы, потому что при большом потоке денег вы можете не справиться. Если кто-то попросит у вас деньги в долг, то только вам решать, что делать в данной ситуации. И если кому-то действительно будет нужна ваша финансовая помощь, то вы будете в состоянии помочь. Но кто-то может и обмануть, поэтому будьте внимательны". Адема Мауленова

Девы, доверьтесь шестому чувству

В этом месяце у большинства казахстанцев, которые родились с 23 августа по 22 сентября, может возникнуть желание как-то преобразить свой дом, провести ремонт, поскольку именно в финансовой сфере дела пойдут в гору – количество денег будет постоянно расти. Кроме того, вас будут посещать различные прибыльные идеи. Найдется применение и талантам. Нумеролог рекомендуют вам довериться своему шестому чувству и не поддаваться постороннему влиянию.

"Казахстанцы, которые родились с 23 августа по 22 сентября, у вас появятся финансы для долгожданного ремонта. Но будьте внимательны, когда будете покупать нужные материалы, чтобы вас не обманули. Не разбрасывайтесь деньгами – лучше взвесить все "за" и "против", и купить только необходимое для вашего ремонта. Если вам не хватит денег, то можете брать в кредит недостающую сумму, сейчас благоприятное время для этого". Адема Мауленова

Однако нумеролог советует вам не брать слишком большие суммы в кредит, а также всеми силами избегать конфликтов. Все нужно решать мирно

Весы – октябрь принесет стабильность

Октябрь для казахстанцев, которые родились с 23 сентября по 23 октября, принесет стабильность. Ни больших потерь, ни высоких доходов в этом месяце не ожидается. Нумеролог рекомендует вам серьезно обратить внимание на финансовую грамотность. А когда уверенность в своих финансовых силах окрепнет, порочный замкнутый круг разорвется, говорит эксперт.

"Казахстанцам, которые родились с 23 сентября по 23 октября, пришло время активно заняться своей финансовой грамотностью. Звезды благоволят начинать новый бизнес и инвестировать. Для того, чтобы сделать все максимально грамотно, не бойтесь обращаться за помощью к более опытным коллегам или знакомым, все будут настроены к вам благожелательно. Какой-то мужчина может вам хорошо в чем-то помочь, поддержать". Адема Мауленова

Непростое время для Скорпионов

Только тем, кто родился с 24 октября по 21 ноября, в октябре не следует ожидать манны небесной от звезд. По прогнозам нумеролога, месяц обещает быть стабильным, но больших доходов, а также "золотых гор" не ожидается. Поэтому к концу осени вам стоит внимательно отнестись к своему финансовому состоянию. Излишние траты не принесут желанного результата, говорит эксперт.

Впрочем, даже небольшие бонусы, премии и подарки, нумеролог советует брать смело, ибо вы все это заслужили упорным трудом в предыдущие месяцы, и не бойтесь инвестировать это в свое развитие.

Стрельцы, октябрь для вас – время перемен

Октябрь – положительный месяц для казахстанцев, которые родились с 22 ноября по 22 декабря. По словам нумеролога, вам повезет во многих сферах и, в первую очередь, в денежном секторе. Вы сможете закрыть давно "застывшие" сделки и сложные финансовые вопросы, преумножив свое состояние. Однако не стоит терять бдительность: каждый шаг нужно тщательно обдумать, взвесить все "за" и "против".

"Родившимся с 22 ноября по 22 декабря, октябрь для вас – месяц перемен. Возможно, вас ждет переезд, интересное предложение по работе или повышение. Будьте открыты к любым новым событиям, октябрь будет насыщен и плодотворен". Адема Мауленова

В заключение она отметила, что с помощью нумерологии можно увеличить свой доход. Важно понимать, для чего именно вам нужны большие деньги. В первую очередь нужно выписать все ресурсы, для которых вам необходимо потратить деньги. Это может быть поддержка, отдых, сотрудничество, спорт, развитие, время, физическая сила и многое другое. А затем подключить цифровые денежные вибрации, которые есть в нумерологии.