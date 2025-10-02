Суперлуние и нумерология месяца: чего ждать от октября-2025

Если говорить про детей, рождение которых ожидается в этом месяце, то те, кто родится в знаке Весы, будут наделены харизматичностью, сильными личностными качествами.

Но, с другой стороны, продолжила нумеролог, при большом количестве этих двоек, когда их уже больше трех, эта сила может превратиться в разрушительную.

"Мы знаем, что у каждой цифры есть та или другая сторона, полярность именно таких двоек в негативном аспекте может давать много саморазрушения и хаоса. Поэтому в таком случае важно направить эту энергичность в более гибкое и устойчивое русло", – объяснила собеседница.

В целом, учитывая, что сам по себе год идет под символом Змеи и он подходит к своему завершению – это некий хвост змеи, то нам нужно развивать мудрость и интуицию. И как раз октябрь будет способствовать этому.

Поэтому станет полезным стремление к самопознанию, к духовному росту, к укреплению своих лучших качеств. Они приветствуются у всех новорожденных октября 2025-го. Потому что это дети поколения Бета

"Им будут свойственны черты, связанные с мудростью, с хорошо развитой интуицией, с высокой энергоресурсностью. За счет опять-таки двоек они будут отличаться способностью быстро восстанавливаться после неудач". Айсулу Ахимова

О ретроградности планет в октябре 2025 года





В целом, отметила Айсулу Ахимова, в этом месяце нет ни одной личной ретроградной планеты, которые обычно могут останавливать своим влиянием дела, бытовые моменты и события в личном плане. Это такие планеты, как Ретро-Меркурий, Марс, Венера. В основном имеют ретроградность только трансурановые планеты-гиганты: Уран, Нептун и Плутон.

В астрологии личные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) описывают основные черты характера и индивидуальные проявления человека, а трансурановые планеты (Уран, Нептун, Плутон) связаны с глобальными, поколенческими и трансперсональными процессами, влияющими на большие группы людей и их способность к глубоким преобразованиям.

Обычно считается, что когда происходит ретроградность этих планет, то в жизни могут случаться большие перемены.





Если разбирать по каждой планете, допустим, Уран связан с бунтарством, с какими-то сильными трансформациями, с изменениями, инновациями, проявлением своей индивидуальности. Но можно, проработав эти моменты, двигаться куда-то вперед. Если, допустим, говорить про Нептун, то здесь ощущается влияние на психику, чувствительность, духовность, там, где иногда бывают иллюзии и мечты.

Нептун может развить интуицию, способность к состраданию, увеличивать какие-то творческие навыки. Но при этом в негативном аспекте он приводит к разочарованию и заблуждениям. Поэтому, если властвует ретроградный Нептун, не рекомендуют алкоголь. Он точно принесет разрушительный эффект в этот период.





Если говорить про трансформацию через Плутон, который также с 13 октября до середины месяца ретроградит, то Плутон управляет глубинным подсознанием. Он управляет этими процессами и создает очень мощные трансформации благодаря скрытым силам человека.

"На самом деле есть очень много возможностей для перерождения, для прохождения через кризисы. А тем, кто находится во власти, допустим, если речь о внутренних переломных моментах, то происходит переход на новый уровень. Что тоже очень важно", – считает нумеролог.

То есть, пояснила спикер, трансурановые планеты не отвечают за наши бытовые успехи, а имеют отношение к проработке, если по миссии своей в этом есть необходимость. Это про наше взросление души. То есть они учат нас ломать какие-то шаблоны, способствуя внутреннему росту.