Суперлуние и нумерология месяца: чего ждать от октября-2025
7 октября состоится первое Суперлуние 2025 года. Это когда Луна максимально приблизится к Земле и будет выглядеть очень крупной, пояснила астроном казахстанского Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина. Она добавила, что за Суперлунием смогут наблюдать все жители планеты Земля.
Если рассматривать влияние этого космического события на землян, то, по словам нумеролога и астролога Айсулу Ахимовой, это астрономическое явление очень интересное с точки зрения влияния на организм и судьбу человека.
"С одной стороны, будет ощущаться некая эмоциональность. Может наблюдаться прилив энергии, даже где-то ее всплеск, поскольку Луна пройдет в знаке Овна. И соответственно, будет преобладать энергия драйва, иногда эмоции могут быть даже разрушительными ".Айсулу Ахимова
"К примеру, если у человека в психоматрице заложены большие тройки или пятерки, то в такие моменты внутреннее прозрение и внутренний голос становятся четче и более слышимыми. Это дает возможность активно работать с интуицией, укреплять ее и углублять навыки этой способности. Благодаря интуиции для многих это время станет значимым, пророческим, так как они смогут слышать и видеть какие-то вещи лучше".Айсулу Ахимова
"В этот период Суперлуния в астрологическом аспекте, под градусами которого Луна стоит относительно расположению планет, влияние связано именно с внутренней нетерпимостью и неустойчивыми реакциями", – отметила нумеролог.
В целом об октябре-2025
"То, что 10-й месяц года идет под цифрой "один", означает, что влияние нумерологии месяца будет относительно силы воли, характера и лидерских способностей, а также внутренней устойчивости".Айсулу Ахимова
"Они будут отличаться врожденным обаянием. Весы похожи на Скорпионов. И у тех, и у других знаков присутствуют в датах устойчивые единицы. А так как 2025 год в своей составляющей изобилует двойками, то можно предполагать, что дети, рожденные после 20 октября, будут иметь еще большее количество двоек, что дает им харизму, быстроту реакций, а также достаточное количество энергетики и позволит им выступать донорами". Айсулу Ахимова
"Мы знаем, что у каждой цифры есть та или другая сторона, полярность именно таких двоек в негативном аспекте может давать много саморазрушения и хаоса. Поэтому в таком случае важно направить эту энергичность в более гибкое и устойчивое русло", – объяснила собеседница.
"Им будут свойственны черты, связанные с мудростью, с хорошо развитой интуицией, с высокой энергоресурсностью. За счет опять-таки двоек они будут отличаться способностью быстро восстанавливаться после неудач". Айсулу Ахимова
О ретроградности планет в октябре 2025 года
В целом, отметила Айсулу Ахимова, в этом месяце нет ни одной личной ретроградной планеты, которые обычно могут останавливать своим влиянием дела, бытовые моменты и события в личном плане. Это такие планеты, как Ретро-Меркурий, Марс, Венера. В основном имеют ретроградность только трансурановые планеты-гиганты: Уран, Нептун и Плутон.
В астрологии личные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) описывают основные черты характера и индивидуальные проявления человека, а трансурановые планеты (Уран, Нептун, Плутон) связаны с глобальными, поколенческими и трансперсональными процессами, влияющими на большие группы людей и их способность к глубоким преобразованиям.
Обычно считается, что когда происходит ретроградность этих планет, то в жизни могут случаться большие перемены.
Если разбирать по каждой планете, допустим, Уран связан с бунтарством, с какими-то сильными трансформациями, с изменениями, инновациями, проявлением своей индивидуальности. Но можно, проработав эти моменты, двигаться куда-то вперед. Если, допустим, говорить про Нептун, то здесь ощущается влияние на психику, чувствительность, духовность, там, где иногда бывают иллюзии и мечты.
Нептун может развить интуицию, способность к состраданию, увеличивать какие-то творческие навыки. Но при этом в негативном аспекте он приводит к разочарованию и заблуждениям. Поэтому, если властвует ретроградный Нептун, не рекомендуют алкоголь. Он точно принесет разрушительный эффект в этот период.
Если говорить про трансформацию через Плутон, который также с 13 октября до середины месяца ретроградит, то Плутон управляет глубинным подсознанием. Он управляет этими процессами и создает очень мощные трансформации благодаря скрытым силам человека.
"На самом деле есть очень много возможностей для перерождения, для прохождения через кризисы. А тем, кто находится во власти, допустим, если речь о внутренних переломных моментах, то происходит переход на новый уровень. Что тоже очень важно", – считает нумеролог.
То есть, пояснила спикер, трансурановые планеты не отвечают за наши бытовые успехи, а имеют отношение к проработке, если по миссии своей в этом есть необходимость. Это про наше взросление души. То есть они учат нас ломать какие-то шаблоны, способствуя внутреннему росту.