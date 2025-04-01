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Финансы

Денежные переводы из Казахстана за рубеж растут: какие страны лидируют по сумме

денежные переводы, деньги, системы переводов, страны, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 15:23 Фото: freepik
Объем и количество денежных переводов, отправленных из Казахстана в другие страны, увеличились с начала года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в феврале 2025 года, составил 133,6 тыс. транзакций на сумму 47,6 млрд тенге. По сравнению с январем 2025 года наблюдается рост количества переводов на 10,8% и рост объема операций на 8%.

Согласно данным Нацбанка, доля переводов денег, проведенных в феврале 2025 года на территории Казахстана, составляет 6,7% от общего количества и 5,6% от общей суммы переводов денег. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 93,3% и 94,4% соответственно.

Сколько отправили за границу

В феврале 2025 года за рубеж было отправлено 124,6 тыс. транзакций на сумму 45 млрд тенге. В сравнении с январем 2025 года количество отправленных денежных переводов выросло на 14,5%, объем на 10,5%. По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют: Россия – 16,5 млрд тенге, Турция – 10,4 млрд тенге, Узбекистан – 8,3 млрд тенге. При этом сумма переводов в Турцию увеличилась на 20,9%, в Узбекистан на 20,3%, в Россию на 7,8% по сравнению с январем.

Фото: Национальный банк РК

В основном деньги отправляли в долларах – 46,9% и тенге – 41%.

Переводы в Казахстан

В феврале 2025 года в Казахстан из-за рубежа направлено 48,3 тыс. транзакций на сумму 15,8 млрд тенге. В сравнении с январем 2025 года количество полученных денежных переводов увеличилось на 0,4%, при этом объем операций сократился на 0,2%. По объему полученных денег из-за рубежа также лидирует Россия – 3,8 млрд тенге, затем следуют Соединенные Штаты Америки – 2,3 млрд тенге, Узбекистан – 1,7 млрд тенге. За месяц переводы из России увеличились на 18,7%, Узбекистан +5,09%, а сумма переводов из США сократилась на 14,8%.

Фото: Национальный банк РК

При этом доля от общего объема переводов, полученных в долларах, снизилась по сравнению с январем на 3,2%, до 60,4%, а в тенге выросла на 1,6%, до 17,6%. Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось количество платежных карт. 

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Ольга Кудряшова
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