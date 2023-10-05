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Курс доллара снова растет на торгах 5 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,44 тенге, поднявшись на 0,70 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае. На предпраздничных торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 500,23 тенге, рубля – 4,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,3-480,1 тенге, евро – по 501-505 тенге, российские рубли – по 4,73-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 октября после обвала накануне.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15% и составила 85,94 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,13%, до 84,33 долларов за баррель.

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