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Курс доллара после небольшого снижения снова вырос на торгах 13 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,98 тенге, поднявшись на 1,13 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 65,27 тенге (+0,10).

Курс евро установлен Нацбанком в 505,18 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,1-479,3 тенге, евро – по 502,5-505,5 тенге, российские рубли – по 4,81-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть резко выросли на торгах 13 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,52% и составила 88,17 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 2,69%, до 85,14 долларов за баррель.

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