В Казахстане расширили перечень финансовых инструментов для размещения Нацфондом
Фото: pixabay
Постановлением правительства РК от 29 сентября 2023 года внесены изменения в перечень разрешенных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, в казахстанские финансовые инструменты вошли акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по решению правительства РК с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета с правом приоритетной реализации доли Национального фонда Республики Казахстан при проведении международного SPO (Secondary public offering).
Кроме того, в этот список входят долговые ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", эмитируемые для реализации стратегических инфраструктурных проектов, реализуемых по прямому поручению президента РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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