Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Перечень финансовых инструментов для размещения Нацфонда расширили в Казахстане

KASE, Казахстанская фондовая биржа, акции, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 09:07 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 14 июня 2024 года внесены изменения в перечень разрешенных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь в казахстанские финансовые инструменты, помимо акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз", вошли акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по решению правительства Республики Казахстан с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета, с правом приоритетной реализации доли Национального фонда Республики Казахстан при проведении международного SPO (Secondary public offering).

Напомним, в этот список, помимо указанных выше инструментов, входят долговые ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", эмитируемые для реализации стратегических инфраструктурных проектов, реализуемых по прямому поручению президента РК.

Постановление введено в действие с 14 июня 2024 года.

Читайте также

Закон о масс-медиа, что содержит, новшества
Какие новости содержит новый Закон РК "О масс-медиа"
Налоговый кодекс, налоговое законодательство, налоговые обязательства, налоговая система, налоговые платежи, налоговый учет
Как изменятся процессы администрирования в новом Налоговом кодексе
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование
Письменное возражение к предварительному акту налоговой проверки: как подавать
Элина Черногрицкая
Законодательство Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: