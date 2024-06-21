Перечень финансовых инструментов для размещения Нацфонда расширили в Казахстане

Постановлением правительства от 14 июня 2024 года внесены изменения в перечень разрешенных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь в казахстанские финансовые инструменты, помимо акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз", вошли акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по решению правительства Республики Казахстан с дисконтом к ее рыночной стоимости для финансирования республиканского бюджета, с правом приоритетной реализации доли Национального фонда Республики Казахстан при проведении международного SPO (Secondary public offering).

Напомним, в этот список, помимо указанных выше инструментов, входят долговые ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", эмитируемые для реализации стратегических инфраструктурных проектов, реализуемых по прямому поручению президента РК.

Постановление введено в действие с 14 июня 2024 года.