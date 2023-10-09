Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара снизился на торгах 9 октября

торги на бирже Фото: pixabay
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,02 тенге, снизившись на 1,33 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,33 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 504,84 тенге, рубля – 4,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-480,1 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 октября.

Так, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,39% и составила 87,45 долларов за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на WTI выросла на 3,66%, до 85,82 долларов за баррель.

Читайте также

В Казахстане хотят ограничить выдачу кредитов игроманам
В Казахстане ужесточат выдачу кредитов игроманам
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 октября
биткоины, доллары
Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления