Курс доллара снизился на торгах 9 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,02 тенге, снизившись на 1,33 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,33 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 504,84 тенге, рубля – 4,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-480,1 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 октября.

Так, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,39% и составила 87,45 долларов за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на WTI выросла на 3,66%, до 85,82 долларов за баррель.