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Курс доллара немного снизился на торгах 4 октября

Курс доллара на KASE на 4 октября 2023 Фото: pexels
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,59 тенге, снизившись на 0,60 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводили в связи с праздничными днями в Китае. На предпраздничных торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 500,25 тенге, рубля – 4,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,2-470,8 тенге, евро – по 498,5-501,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,91 тенге.

Нефть Brent дешевела на торгах во вторник. Цена WTI колебалась между ростом и снижением. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:55 по времени Астаны составила 90,41 доллара за баррель, что на 0,33% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на 0,02%, до 88,84 доллара за баррель.

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Оксана Житникова
KASE Казахстан
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