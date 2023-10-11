Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 11 октября 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,21 тенге, евро – 505,89 тенге, рубля – 4,81 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,2 тенге тенге, продажи – 480,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 504,5 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,89 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,8 тенге. Читайте также Курс доллара почти не изменился на торгах 10 октября Финансовый гороскоп: кому улыбнется фортуна и куда лучше инвестировать Условия получения спецвыплат для шахтеров озвучили в Минтруда

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