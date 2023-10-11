Правила обмена валюты изменили в Казахстане

Постановлением Правления Национального банка РК от 26 сентября 2023 года внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено понятие "безупречная деловая репутация" – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.

В отношении учредителей, участников и руководителей обменных пунктов установлено требование о наличии безупречной деловой репутации.

Также устанавливается, что учредителями и участниками организации, занимающейся обменом валют, не могут быть:

лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), понимают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 закона о ПОДФТ;

юридические лица, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) на территории одного из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Обновлены требования к помещению обменного пункта



Так, операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты.

Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает наличие и сохранность видеозаписей (видеоархивов), в соответствии с требованиями настоящего подпункта.

Сокращен перечень документов для подтверждения соответствия квалификационным требованиям обменного пункта:

электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии;

электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве взноса в уставный капитал, выданных не ранее 30 календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта;

электронная копия документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

Исключено требование о предоставлении электронной копии справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента РК, подтверждающей прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой либо документа, подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой.

При этом в Правила добавлен новый пункт 23-1, согласно которому уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 календарных дней с даты начала своей деятельности письменно извещает территориальный филиал Нацбанка о назначении руководителя, с приложением копии соответствующего приказа. В случае смены руководителя, уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения письменно извещает территориальный филиал Нацбанка с приложением копии соответствующего приказа.

Какая информация должна быть доступна клиентам обменного пункта

В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:

копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется; для уполномоченных организаций – копия действительного приложения к действительной лицензии, выданного территориальным филиалом Нацбанка на данный обменный пункт; для уполномоченных банков – копия письменного подтверждения территориального филиала Нацбанка (для обменных пунктов, получивших такое подтверждение), либо копия свидетельства обменного пункта, (для обменных пунктов, получивших свидетельство обменного пункта до введения в действие Правил); информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метра в высоту и 0,4 метра в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге. Допускается размещение информации о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта. информация для клиентов обменного пункта, содержащая сведения о территориальном филиале Нацбанка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта, и о возможности направления жалобы при наличии замечаний к работе данного обменного пункта; копия акта Нацбанка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта; информация о кассире (фамилия, имя, отчество (при его наличии), осуществляющем обслуживание клиентов (за исключением автоматизированного обменного пункта); информация об интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (при его наличии).

Допускается размещение информации, предусмотренной в подпункте 1), 3) и 6) настоящего пункта на интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой. По требованию физического лица кассир обменного пункта представляет информацию об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты (за исключением автоматизированного обменного пункта).

Уточнены требования, установленные в отношении перечня документов, которые следует предъявить клиенту при проведении обмена валюты. Так, по обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 закона "О документах, удостоверяющих личность" , – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии).

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии). Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 закона "О документах, удостоверяющих личность" либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

Аналогичные правки внесены в отношении операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках.

Установлен новый перечень признаков, по которым иностранные банкноты признаются негодными к обращению:

разорванные на части (в том числе склеенные липкой лентой);

обожженные или прожженные;

залитые красящими веществами площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра;

потертости и загрязнения, а также пятна, приведшие к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах ярко синим и (или) фиолетовым светом, самое крупное из которых в самой широкой части диаметром более 2 см или ободок по краю банкноты шириной более 0,5 см;

умышленного характера:

изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить;



наличие посторонней надписи, состоящей из 2 и более знаков, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах, за исключением знаков препинания;



наличие более 2 отпечатков штампов и штампов, свидетельствующих о том, что банкнота иностранной валюты является неподлинной или образцом;



наличие сквозного отверстия (отверстий), прокола (проколов) диаметром более 1 миллиметра;

утраченные углы или куски (площадью более 1 квадратного сантиметра);

более 3 надрывов (в том числе заклеенных (склеенных) липкой лентой), длиной, превышающих одну четвертую часть ширины (длины) банкноты;

изменившие геометрические размеры более чем на 3 миллиметра, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;

явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);

разрыхлены и (или) потеряли жесткость. Неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.

Неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.

В случае невозможности отнесения к категории годных и (или) негодных к обращению банкнот иностранной валюты юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (его филиал), определяет степень годности и (или) негодности к обращению банкнот иностранной валюты согласно справочным рекомендациям стран эмитента центральных банков.

С 1 января 2024 года для уполномоченного банка установлена обязанность ежемесячно в срок до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представлять в Национальный банк форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты".

Помимо этого, с 1 января 2024 года ежемесячно в срок до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, уполномоченный банк обязан представить в Национальный банк либо территориальный филиал Национального банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте".

Постановление вводится в действие 10 декабря 2023 года, за исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие 1 января 2024 года.