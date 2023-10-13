Риски экономики: грозит ли Казахстану финансовый кризис

На этой неделе вышло два отчета по финансовой ситуации в мире и в РК. МВФ, отмечая снижение инфляции в мире, рекомендует центробанкам не смягчать политику. АКРА, анализируя, грозит ли РК финансовый кризис, полагает, что финансовый стресс в стране остается умеренным, сообщает Zakon.kz.

Аналитическая группа суверенных и региональных рейтингов АКРА, филиала МФЦА, рассчитала индекс финансового стресса для Казахстана. Согласно ее отчету, финансовый стресс в стране в целом незначителен, но зависит от двух факторов – дисбаланса на валютном рынке и на рынке ликвидности.

Инфографика АКРА

Финансовый стресс – это стресс, связанный с деньгами, их нехваткой, долгами, предстоящими крупными тратами или отсутствием накоплений. Индекс финансового стресса АКРА для Казахстана (ACRA SFSI KZ) оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса. Финансовый кризис может привести к нарушению функционирования реального сектора экономики страны.



Валютный стресс

Согласно анализу группы суверенных и региональных рейтингов агентства, в стране наблюдается нарушение равновесия в сегменте активов и обязательств в иностранной валюте, которое формировалось в экономике Казахстана под воздействием финансового и корпоративного секторов.

В корпоративном секторе дефицит иностранной валюты вызван валютными долговыми пассивами и некоторым ростом процентных расходов.

"В августе 2023 года для квазигосударственных структур была отменена обязательная норма продажи на рынке валютной выручки (ранее составляла 50%, в июле была снижена до 30%, а затем отменена), что способствует увеличению объема удержания иностранной валюты. В прочих секторах благодаря обеспеченности активов сформировалось положительное сальдо чистых активов госсектора и населения", – отмечают аналитики АКРА в своем отчете.

Согласно их анализу, в сегменте "прочие сектора" в основном речь идет о госсекторе, и в частности – о погашении валютных долговых активах государства. При этом, говорят аналитики, наблюдается общая тенденция сокращения валютных долговых пассивов государства.

Инфографика АКРА

Что касается корпоративного сегмента, то, согласно прогнозам АКРА, здесь стабильно высокие валютные пассивы будут отчасти нивелированы за счет большего удержания валютной выручки.



Дисбаланс ликвидности

Ликвидность – это оценка платежеспособности, показатель, в какие сроки компания, страна или какой-нибудь иной объект анализа может продать свои активы, чтобы заплатить по долгам. По ней судят о платежеспособности и уровне финансовой устойчивости. Согласно отчету агентства, с начала 2023 года в Казахстане происходит дисбаланс ликвидности, причем этот тренд наблюдался в течение последних нескольких лет.

"Если в 2016-2017 годах оба типа дисбаланса – валютный и дисбаланс ликвидности – вносили соразмерный вклад в динамику индекса финансового стресса, то с 2018 года, по мере снижения девальвационных настроений и волатильности курса тенге, доминирующим стал дисбаланс ликвидности", – отмечают аналитики АКРА.

На этот дисбаланс, говорится в отчете, влияет ситуация в финансовом секторе страны, где отмечается рост краткосрочных обязательств банков и процентных расходов. Этот рост связан с увеличением депозитарной базы и с монетарными условиями.

Впрочем, в 2023 году наблюдается благоприятное соотношение ставок в иностранной валюте и в тенге. Связано это с глобальным удешевлением доллара и краткосрочным укреплением тенге в середине текущего года.

"Данная тенденция, судя по всему, сохранится до конца 2023 года или даже в первой половине 2024-го, поскольку двузначная инфляция (13,1% в августе и сентябре) обеспечивает повышенные номинальные ставки по обязательствам в финансовом секторе при относительно невысоких девальвационных ожиданиях в экономике", – прогнозируют аналитики АКРА.

Вероятность "мягкой посадки" растет

Мировая экономка, так же как и экономика Казахстана, согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), хотя и медленно, но растет.

"Несмотря на вызванные войной (между Россией и Украиной. – Прим. ред.) сбои на рынках энергоносителей и продовольствия, а также беспрецедентное ужесточение денежно-кредитной политики в целях преодоления наиболее высокой за десятилетия инфляции, экономическая активность замедлилась, но не остановилась", – отмечает экономический советник и директор Исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Эксперт МВФ прогнозирует, что общий уровень инфляции продолжит снижаться, в этом году она достигнет уровня 5,9% (с 9,2% 2022 года), в 2024 году – 4,8%.

"Базовая инфляция, в которой не учитываются цены на продовольствие и энергоносители, также снизится, хотя и более постепенно, до 4,5% в следующем году. Большинство стран, скорее всего, не смогут вернуть инфляцию к целевому показателю до 2025 года", – считает Пьер-Оливье Гуринша.

Согласно отчету МВФ, в странах с формирующейся рыночной экономикой прогресс в снижении инфляции выглядит более продвинутым, нежели в развитых странах, хотя между регионами и существуют расхождения. Тем не менее оптимизм по поводу "мягкой посадки" мировой экономики, благодаря которой дефляция продолжится быстрыми темпами и удастся избежать рецессии, облегчил финансовые условия, считают аналитики МВФ.

Оценка рисков

Согласно отчету МВФ, нестабильность в банковском секторе снизилась с апреля текущего года, хотя баланс по-прежнему смещен в сторону ухудшения ситуации. Также в МВФ полагают, что кризис в сфере недвижимости в Китае может усилиться и стать серьезной проблемой для экономической политики. В этой связи в МВФ полагают, что искусственная поддержка цен на недвижимость может лишь временно оказать положительное влияние на балансы в финсекторе и привести к сокращению возможности для инвестиций.

"В любом случае, экономика Китая должна отказаться от модели роста, который зависит от кредитования сектора недвижимости", – говорится в отчете.

В отчете также отметили, что более длительный период повышенных процентных ставок создает трудности для большего числа заемщиков. Тем не менее в МВФ полагают, что центробанкам стоит избегать смягчения денежно-кредитной политики, дабы избежать нового витка роста инфляции.

Что касается прогнозов относительно ситуации в Казахстане, то, согласно таблице прогнозов развития мировой экономики МВФ, учитывающей реальный рост ВВП стран и годовое процентное изменение, прогноз роста по Казахстану в 2022 году составлял 3,3%, в 2023 году – 4,6%, в 2024 году – 4,2%.