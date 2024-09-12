Риски и возможности: экономика Казахстана выходит на траекторию роста

На этой неделе Национальный банк РК опубликовал "Отчет о финансовой стабильности Казахстана" – документ, анализирующий системные риски и факторы роста не только для финансовой системы страны, но и для ее экономики, сообщает Zakon.kz.

Регулятор отмечает, что 2023 год во многом стал переломным для всех сфер экономики РК. Самое главное, что удалось "утихомирить" факторы рисков, влияющих на финансовую стабильность. Дисбалансы в финансовой системе снижались на протяжении всего года, хотя темпы роста кредитования снизились.

"В 2023 году в Казахстане наблюдался значительный рост экономики в 5,1% наряду со снижением инфляции до 9,8%. Влияние внешних факторов на волатильность курса тенге было ограниченным". Отчет о финансовой стабильности Казахстана

Самым главным специалисты НБРК считают начало медленного, но уверенного восстановления роста реальных доходов населения. Правда, здесь авторы отчета оговариваются: в 2023 году наблюдался низкий рост расходов домашних хозяйств с учетом корректировки на инфляцию. Данное наблюдение говорит в пользу роста склонности населения к сбережению; этому способствовала и сдерживающая монетарная политика НБРК, направленная на стимулирование сбережений и снижение инфляционного давления. По мере снижения инфляционного давления реальные доходы населения восстанавливались и выросли на 3,7% по сравнению с концом 2022 года.

Фото: nationalbank.kz

В структуре доходов населения существенных изменений не наблюдалось. Так, доля доходов от работы по найму в течение года не менялась, оставаясь на уровне около 65%. Доля социальных трансфертов в структуре доходов продолжила снижение и составила 21% к концу года. Данная динамика может объясняться уменьшением объемов выплаты пособий и других мер поддержки в рамках оказания помощи гражданам, столкнувшимся с потерей дохода в условиях пандемии. Кроме того, в течение года наблюдалось увеличение доли других доходов на 1,1%.

На рынке жилой недвижимости наблюдается затишье. Цены на "первичку" показали незначительный рост, цены на вторичном рынке снизились, так что, несмотря на существенное снижение объемов льготных программ, цены в целом оставались стабильными при падающей активности – количество сделок купли-продажи сократилось за год на 20,5%.

Важный фактор: объемы рыночных ипотечных займов в стране значительно возросли с 15,5% в 2022 году до 34,6% в 2023 году.

В отчете приводится международная статистика и прогнозы. Так, согласно данным МВФ, в 2024 году ожидается сохранение умеренных темпов роста экономики Казахстана на уровне 4,0%. Сдерживающими факторами выступают 17%-ное снижение цен на нефть, а также замедление глобального роста экономики.

При этом наибольший рост демонстрируют следующие отрасли:

строительство (13,3%),

оптовая и розничная торговля,

ремонт автомобилей и мотоциклов (11,3%),

информация и связь (7,1%),

транспорт и складирование (7,1%),

предоставление услуг по проживанию и питанию (6,5%).

Отрицательная динамика наблюдалась по сектору сельского хозяйства со снижением на 7,7% за 2023 год (при росте в 9,1% в 2022 году).

Уровень инфляции в Казахстане снизился вдвое с начала года, до 9,8% в декабре 2023 года (по итогам 2022 года – 20,3%). Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5%, на непродовольственные товары – на 9,1%, на платные услуги – на 12,4%.

Фото: nationalbank.kz

Кредитование физлиц продолжает расти быстрыми темпами прежде всего за счет необеспеченных потребительских займов. Качество розничного кредитного портфеля сохраняется высоким, но интенсивный рост является фактором накопления рисков. Как отмечает Нацбанк, совокупный розничный портфель за 2023 год вырос на 26,7%; около 2/3 было обеспечено ростом беззалоговых займов.



Ранее мы сообщили, что чистые международные резервы Казахстана достигли абсолютного максимума за 10 лет и составили 103,1 млрд долларов США.