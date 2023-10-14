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Курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 октября

продажа и покупок иностранной валюты Фото: pixabay
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию 14 октября 2023 года на 14:50 по времени Астаны, курсы валют в Национальном банке РК равны:

доллар США – 476,98 тенге; евро – 502,21 тенге; российский рубль – 4,91 тенге; китайский юань – 65,28 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара: 475,94 тенге на покупку, 481,00 тенге на продажу.

Курс евро: 501,89 тенге на покупку, 508,04 тенге на продажу.  

Курс рубля: 4,79 тенге на покупку, 4,95 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара: 476.65 тенге на покупку, 479.30 тенге на продажу.

Курс евро: 500,44 тенге на покупку, 504,51 тенге на продажу. 

Курс рубля: 4,83 тенге на покупку, 4,99 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара: 477 тенге на покупку, 479 тенге на продажу.

Курс евро: 501,8 тенге на покупку, 506,4 тенге на продажу.

Курс рубля: 4,85 тенге на покупку, 4,90 тенге на продажу.

По результатам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, 13 октября, курс национальной валюты РК составил 476,98 тенге за доллар, поднявшись на 1,13 тенге. О том, что влияет на курс тенге и каким он будет на следующей неделе – в материале.

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