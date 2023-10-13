Валютный прогноз: каким будет курс тенге на следующей неделе

На сегодняшних торгах на Казахстанской фондовой бирже курс национальной валюты РК составил 476,98 тенге за доллар, поднявшись на 1,13 тенге. О том, что влияет на курс тенге и каким он будет на следующей неделе, аналитики рассказали Zakon.kz.

Как отмечает аналитик Alpari Анна Бодрова, волатильность тенге понизилась, и это является отличным сигналом. На следующей неделе, по прогнозу эксперта, на курс тенге будут влиять как объемы предложения валюты на внутреннем рынке, так и нефтяные цены.

"Степень воздействия на курс тенге бюджетных трансфертов Нацбанка из Нацфонда понизилась. Ожидается, что иностранные валюты будут торговаться на новой неделе в следующих диапазонах: доллар США – 476-479 тенге, евро – 500-515 тенге, рубль – 4,70-4,95 тенге, юань – 64-68 тенге", – прогнозирует Анна Бодрова.

На тенге оказывает воздействие смягчение монетарной политики

По мнению заместителя директора Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА (филиал в МФЦА) Жаннура Ашигали, на стоимости тенге уже сказывается воздействие нескольких факторов.



"В перспективе до конца текущего года мы ожидаем незначительного восстановления тенге от текущего уровня на 2-3% в условиях отсутствия существенных шоков по внешним факторам, усиления волатильности. В 2024-2025 годах в среднегодовом выражении тенге может потерять в цене на 4-5% в базовом сценарии, который предполагает экономический рост на 4,4-5% в 2023-2025 годах, постепенное остывание инфляции до 6% в 2025 году и слабо-отрицательное сальдо счета текущих операций на протяжении этого же периода", – отметил Жаннур Ашигали.

Нацбанк будет сглаживать любые колебания

Как отмечает главный аналитик АФК Рамазан Досов, свободноплавающий валютный режим, которого придерживается Нацбанк РК, судя по его многочисленным заверениям, не предполагает какого-либо таргета по курсу.



"Соответственно, теоретически он может изменяться в любую сторону, исходя из широкого набора факторов, влияющих на соотношение спроса и предложения валюты на рынке. Однако важно понимать, что Нацбанк, вероятнее всего, будет сглаживать любые колебания курса, не коррелирующие с фундаментальными факторами, складывающимися в экономике страны и на внешних рынках. То есть резких скачков без особых причин не будет", – указал Рамазан Досов.

Он отметил, что на текущий момент наблюдается установление нового баланса спроса и предложения на рынке в узком коридоре 475-478 тенге за доллар, где он может сохраняться в ближайшие дни.



"Поддержку тенге, помимо самых высоких продаж инвалюты из Нацфонда в текущем году (в октябре 1,5-1,6 млрд долл.), в моменте оказывают последние жесткие заявления НБРК о базовой ставке, потенциальные дополнительные продажи инвалюты из Нацфонда до конца года для покрытия дефицита бюджета (обсуждается покупка акций КМГ), а также высокие цены на нефть. Полагаю, дальнейшее снижение возможно только при замедлении инфляции ниже 10%", – отметил Рамазан Досов.

Говоря о влиянии сырьевого рынка, аналитик заметил, что эффект от повышения цен на сырье, как правило, сказывается с некоторым запозданием и обусловлен временными издержками между поступлением валютной выручки и ее продажей для уплаты соответствующих налогов. В Казахстане выплата крупных налогов происходит каждый второй месяц квартала, а заключительный в текущем году квартальный налоговый период наступит уже в ноябре.



"К началу ноября опрошенные АФК эксперты финрынка ожидают курс по паре USD/KZT на отметке 481,3 тенге за доллар, т.е. вблизи текущих значений (+0,9%)", – сказал Рамазан Досов.

Ключевым фактором для курса тенге остается цена на нефть

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что основное влияние на курс тенге оказывает цена на нефть, но также на курс нацвалюты Казахстана влияют:

геополитический фактор;

замедление годового роста ВВП;

российский рубль;

ряд других факторов.



"Котировки "черного золота" сейчас волатильны и могут резко вырасти в случае распространения ситуации в Израиле за пределы его границ, при вовлечении в военные действия Ливана или даже Ирана. Поэтому в краткосрочной перспективе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке выгодна для нашей страны, однако эскалация ситуации и взрывной рост цен на нефть приведет к очень высокой инфляции, вред от которой значительно превысит выгоды от высоких нефтяных цен", – отметил Мурат Кастаев.

Помимо геополитики, по его словам, на тенге в текущем моменте негативно влияет замедление годового роста ВВП Казахстана с 4,9% в августе до 4,7% в сентябре.

"Экономика нашей страны, хоть и продолжает расти, но импульс роста постепенно угасает. Смешанное воздействие на тенге оказал новый отчет МВФ о перспективах мировой экономики. По Казахстану прогноз роста ВВП в текущем году был снижен с 4,8% до 4,6%, зато рост экономики в следующем году ожидается на уровне 4,2% против прежних 3,9%", – указал Мурат Кастаев.

Что касается российской валюты, то, по мнению эксперта, курс рубля, с одной стороны, поддерживают цены на нефть. С другой стороны, негативом выступают растущая инфляция и ухудшающиеся макроэкономические показатели РФ, которая все большую часть своего бюджета тратит на войну в Украине. Эксперт также подчеркивает, что тревожным фактором для рубля становится решение Бельгии передать Украине доход от замороженных активов РФ в размере 1,7 млрд долларов. Большие резервы были одним из ключевых стабилизаторов российской экономики, и если страна потеряет половину из них, то будущие перспективы российской экономики и ее валюты станут еще более печальными.



Мурат Кастаев полагает, что в ближайшей перспективе возможно ослабление тенге до уровня выше 480 тенге за доллар, если внешняя ситуация на мировых рынках будет негативной для Казахстана либо появятся факторы внутренней нестабильности в экономике или политической ситуации.



"Курс тенге в существенной степени формируется, исходя из рыночных факторов. Нацбанк РК через свои рычаги сглаживает резкие колебания и периодически влияет на рынок – не через прямые интервенции, а регулируя объемы продажи валюты из Нацфонда и покупки для ЕНПФ. Однако, если использовать биржевую терминологию, Нацбанк "не стоит против рынка" и не поддерживает искусственно тенге, если фундаментальные факторы его курсообразования меняются. Поэтому сейчас оснований для резкого роста доллара нет, однако с учетом резкой дестабилизации мировой геополитики все может быстро поменяться", – считает Мурат Кастаев.

Резюмируя, аналитик подчеркивает, что сейчас риск для рынков исходит именно со стороны геополитики, т.к. сама мировая экономика ощущает себя достаточно хорошо.

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