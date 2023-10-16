Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 16 октября 2023 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,98 тенге, евро – 502,21 тенге, рубля – 4,91 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,95 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476,9 тенге тенге, продажи – 479,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501,5 тенге, продажи – 504,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,97 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге. Читайте также Цены на популярные криптовалюты на 15 октября Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 октября Цены на популярные криптовалюты в долларах США

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