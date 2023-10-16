Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,98 тенге, евро – 502,21 тенге, рубля – 4,91 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,95 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476,9 тенге тенге, продажи – 479,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501,5 тенге, продажи – 504,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 4,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге.