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Курс доллара начал расти на торгах 17 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,12 тенге, поднявшись на 0,46 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня тажке подрос до 65,22 тенге (+0,09).

Курс евро установлен Нацбанком в 501,85 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,7-478,9 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,63 доллара за баррель, что на 0,02% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,18%, до 86,5 доллара за баррель.

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