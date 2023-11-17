Курс доллара снова начал расти на торгах 17 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,79 тенге, поднявшись на 1,26 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 63,72 тенге (+0,14).

Курс евро установлен Нацбанком – 500,78 тенге, рубля – 5,19 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-466,7 тенге, евро – по 502-505 тенге, российские рубли – по 5,15-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,18%, до 77,56 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,21%, до 73,05 доллара за баррель.