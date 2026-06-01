Доходы государственного бюджета за пять месяцев 2026 года превысили план

По итогам января-мая 2026 года доходы государственного бюджета исполнены с превышением плана, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства финансов, в бюджет поступило свыше 11,4 трлн тенге, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о сохраняющейся положительной динамике экономической активности и росте бюджетных поступлений.

"Доходы республиканского бюджета исполнены на 100,9%. При плане 7,34 трлн тенге фактические поступления составили 7,41 трлн тенге, что выше плана на 66,7 млрд тенге. Темп роста доходов республиканского бюджета к прошлому году на 25,1%, или на 1,48 трлн тенге". Министерство финансов

Доходы местных бюджетов, по оперативным данным, составили 4,05 трлн тенге. По сравнению с январем-маем 2025 года поступления в местные бюджеты увеличились на 95,1 млрд тенге, или на 2,4%.

В структуре доходов республиканского бюджета (без трансфертов) 97,7% приходится на налоговые поступления, по которым план исполнен на 100,5% – увеличение более чем на 30,6%.

"Существенный рост обеспечен за счет налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога, налога на добычу полезных ископаемых и экспортной таможенной пошлины на сырую нефть. Ключевыми факторами роста доходов стали благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках сырья, рост экономики, деловой активности и налоговая реформа", – отметили в Минфине.

Государственный бюджет сохраняет статус бюджета развития. Особое внимание уделено реализации инфраструктурных проектов, которые создают основу для долгосрочного экономического роста и повышения качества жизни граждан.

В числе ключевых направлений развития страны – строительство и реконструкция автомобильных дорог, модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистических коридоров, а также реализация проектов в сфере энергетики, водоснабжения и цифровизации.

"Такой подход позволит повысить связанность регионов, улучшить доступ населения к качественным услугам, создать новые рабочие места и привлечь дополнительные частные инвестиции", – добавили в Минфине.

В целом результаты пяти месяцев подтверждают устойчивость доходной базы бюджета, положительной динамики поступлений в условиях роста экономической активности и сохранения статуса бюджета развития, резюмировали в ведомстве.