Изменить условия для банкротства физлиц предлагает министр Жамаубаев
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Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК предложил устранить некоторые барьеры в процедуре банкротства физических лиц, сообщает Zakon.kz.
С 3 марта текущего года поступило более 68 тыс. заявлений. Из них по 55 тыс. заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Министр назвал основные причины, по которым людям отказывают в процедуре банкротства:
- наличие имущества;
- несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа;
- отсутствие урегулирования долга с кредитором.
"В результате на сегодня признаны банкротами около 5,6 тыс. граждан на сумму долга более 8 млрд тенге. В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве".Ерулан Жамаубаев
Однако, по его словам, отдельные должники не могут применить процедуру банкротства из-за имеющихся барьеров.
Ерулан Жамаубаев предложил:
- расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
- освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;
- исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;
- снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.
Закон о банкротстве начал действовать в Казахстане с 3 марта 2023 года. Подробности по ссылке выше.
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