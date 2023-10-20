Изменить условия для банкротства физлиц предлагает министр Жамаубаев

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК предложил устранить некоторые барьеры в процедуре банкротства физических лиц, сообщает Zakon.kz.

С 3 марта текущего года поступило более 68 тыс. заявлений. Из них по 55 тыс. заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Министр назвал основные причины, по которым людям отказывают в процедуре банкротства:

наличие имущества;

несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа;

отсутствие урегулирования долга с кредитором.

"В результате на сегодня признаны банкротами около 5,6 тыс. граждан на сумму долга более 8 млрд тенге. В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве". Ерулан Жамаубаев

Однако, по его словам, отдельные должники не могут применить процедуру банкротства из-за имеющихся барьеров.

Ерулан Жамаубаев предложил:

расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;

освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;

исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;

снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

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