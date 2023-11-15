Жамаубаев о возврате активов: Те самые "утерянные" ранее возможности

Заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что возврат активов – это стимул для развития экономики страны, сообщает Zakon.kz.

В рамках программы "Интервью" на телеканале "Хабар 24" глава Минфина РК отметил, что государство стимулирует добровольный возврат незаконно приобретенных денежных средств и имущества.

"Возврат активов – это стимул для развития экономики, а также посыл для иностранных инвесторов, мирового сообщества о том, что наша страна, выбрав путь построения Справедливого Казахстана, смогла реализовать столь важный социальный проект. Это – те самые "утерянные" ранее возможности для инвестирования в экономику", – отметил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, в Законе РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" предусмотрено два способа возврата незаконно полученных активов:

добровольный, включающий в себя безвозмездную передачу активов государству путем заключения соответствующих соглашений,

принудительный, который осуществляется в рамках судебных процессов.

Преимущество добровольного возврата в том, что часть имущества субъект по закону может сохранить за собой. Заключаемое соглашение может предусматривать не только передачу активов государству, но и иные социально-экономические обязательства.

К примеру, бизнесмен может инвестировать в нужные стране проекты, влияющие на рост благосостояния граждан. Также он получает ряд правовых возможностей и гарантий, в том числе освобождается от ответственности.

В случае отказа вернуть незаконно приобретенный капитал добровольно в отношении субъекта будет использован механизм принудительного возврата незаконно приобретённого имущества и денежных средств.

На сегодняшний день сформирован реестр, куда вошли субъекты, подпадающие под критерии закона. По ним соответствующая работа уже начата.

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Вице-премьер подчеркнул, что у потенциальных субъектов, которые могут попасть в реестр, есть возможность самостоятельно прийти в комиссию и рассказать о своих планах по инвестированию активов в экономику. Причем сделать это рекомендуется как можно раньше с точки зрения правовых последствий. При этом добросовестные инвесторы могут не бояться за судьбу своих денег, имущества и активов.

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По поручению президента в Казахстане проводится большая работа по возврату незаконно приобретенных активов.

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В 2023 году был принят Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", который стал логическим продолжением системных экономических и политических реформ, инициированных главой государства. В страну уже возвращены миллиарды тенге.