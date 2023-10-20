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Что такое инвестиции в роскошь и можно ли на этом заработать

инвестиции в роскошь Фото: unsplash
Нередко покупку дорогих часов, алкоголя или украшений принимают за инвестиции, но это далеко не всегда так. Не каждое дорогостоящее приобретение может принести прибыль в будущем. Что такое инвестиции в роскошь и можно ли на этом заработать, в материале Zakon.kz.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Bain & Company, в 2022 году рынок предметов роскоши показал рекорд, достигнув рыночной стоимости в 345 млрд евро, несмотря на геополитическую напряженность и макроэкономическую неопределенность. Эта динамика сохранялась и в первом квартале 2023 года, достигнув роста на 9-11% по сравнению с прошлым годом.

По оценкам компании, в этом году рынок может превзойти прошлогодний результат и вырасти до 360-380 млрд евро. Также ожидается, что к 2030 году общая стоимость рынка может увеличиться до 530-570 млрд евро, что примерно в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Отличие инвестиций в роскошь от дорогих покупок

К роскошным инвестициям, как правило, относят картины, предметы искусства, в том числе и современного, антиквариат, работы недооцененных художников, определенные объекты недвижимости, алкоголь, редкие часы, украшения и многое другое, рассказывает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

"Почему вложения в эти предметы называют инвестициями, а не покупками? Инвестиции предполагают, что со временем приобретение будет дорожать. Например, коллекционный виски или коньяк, редкие вина со временем растут в цене, поэтому их можно будет или продать на аукционе, или даже поставить в залог". Расул Рысмамбетов

Инвестиции в роскошь в первую очередь доступны людям с капиталом, начинающимся как минимум от 50-100 тысяч долларов. Главное преимущество таких инвестиций заключается как раз в том, что они доступны узкому кругу людей, но дело не только в богатстве. Для того, чтобы инвестировать в предметы роскоши, в этой области необходимо разбираться.

Эксперт поясняет, что не все дорогостоящие покупки вроде швейцарских часов или украшений стоимостью в миллионы тенге на самом деле относятся к предметам роскоши.

"Это просто дорогие вещи. Если попытаться продать часы стоимостью 20-30 тысяч долларов, при этом они не будут редкими или коллекционными, какими бы известными и люксовыми они ни были, они не будут представлять большого интереса. Бывают случаи, когда такие приобретения удается продать, но это не инвестиция, а скорее просто удачная перепродажа". Расул Рысмамбетов

Безусловно, просто дорогие вещи в некоторых случаях могут иметь коллекционную ценность, но роскошным предмет делает его редкость, недоступность или история.

Особенности и риски инвестиций в предметы роскоши

По словам эксперта, довольно часто предметы роскоши могут использоваться как взятка. Расул Рысмамбетов считает, что продажа некоторых объектов искусства, вроде банана, приклеенного скотчем к стене, больше похожа на отмывание денег.

Риском для инвестора также может быть непрозрачное ценообразование. Например, стоимость на роскошную покупку может пойти как вверх, так и вниз. Но при правильном информационном и PR-сопровождении стоимость роскошных инвестиций непременно растет.

При этом прибыль от инвестиций в роскошь иногда можно получить уже буквально через неделю, говорит Расул Рысмамбетов. Например, если это уникальный предмет, купленный по случаю в небольшом музее, который инвестор буквально "выведет" в свет.

Но для этого потребуется вложить дополнительные средства в раскрутку такой вещи, сформировать интерес со стороны потенциальных покупателей. В случае если речь идет о картине, то организовать несколько хороших выставок автора картины.

Инвестиции в роскошь на фондовом рынке

Помимо покупки физических предметов, у человека, которому интересны инвестиции в роскошь, есть возможность инвестировать в них на фондовом рынке. По словам Елдара Шакенова, аналитика Freedom Finance Global, инвестиции в производителей предметов роскоши через фондовый рынок представляют собой интересную опцию для разнообразия инвестиционного портфеля.

"Инвестиции в роскошь охватывают широкий спектр продуктов и услуг, включая дорогую одежду, аксессуары, ювелирные изделия, а также предметы искусства. Они доступны инвесторам с различным уровнем капитала, начиная от крупных институциональных инвесторов до обычных частных лиц, которые могут инвестировать через акции и биржевые фонды". Елдар Шакенов

Нужно принять во внимание, что такие инвестиции подходят инвесторам, которые верят в долгосрочный рост рынка предметов роскоши и искусства. При этом они не подходят для тех, кто ищет быструю выгоду и стабильность.

"Риски включают в себя волатильность рынка предметов роскоши и искусства, а также критическую зависимость от экономической конъюнктуры. Среди преимуществ можно выделить высокую прибыль при успешных инвестициях, диверсификацию и защиту от инфляции". Елдар Шакенов

Инвестировать в роскошные или дорогие предметы можно через покупку акции компаний, производящих предметы роскоши. Например, Hermès, LVMH, Kering, Tapestry и других. Или рассмотреть биржевые фонды (ETF), ориентированные на рынок люксовых товаров, которые позволяют инвестировать в корзину акций компаний из этой отрасли.

"Период ожидания прибыли зависит от конкретных инвестиций и рыночных условий. Инвестиции в роскошь могут потребовать долгосрочной перспективы. Инвесторы должны быть готовы удерживать активы в течение нескольких лет, чтобы реализовать потенциальную прибыль". Елдар Шакенов

Аналитик подчеркнул, что вложения в роскошь могут быть связаны с высоким риском, поэтому инвесторы должны провести детальное исследование, обратиться к финансовым консультантам, чтобы снизить риски потери средств.

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