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Казахстанцам предлагали заработать на инвестициях: что из этого вышло

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете активно распространяют видео с участием председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова. Он рассказывает о запуске платформы для заработка на инвестициях. Специалисты подробно объяснили, почему не стоит верить этому ролику, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает автор ролика, якобы новейшая разработка создана лучшими специалистами компании. Сайт позволит каждому казахстанцу покупать акции и иметь пассивный доход.

Национальная атомная компания решила выступить с официальным сообщением и опубликовала опровержение.

"На различных страницах и площадках социальных медиа распространяется фиктивное видео о запуске инновационной платформы для заработка на акциях АО "НАК "Казатомпром". Данная новость – фейк! Ценные бумаги АО "НАК "Казатомпром" включены в официальные списки фондовых бирж РК и Великобритании и могут быть приобретены исключительно через лицензированных брокеров – участников бирж. АО "НАК "Казатомпром" не предоставляет инвестиционных рекомендаций в отношении своих акций и ГДР".Пресс-служба АО "НАК "Казатомпром"

Также, как отмечено на сайте Stopfake.kz, представители компании просят казахстанцев быть бдительными и не доверять непроверенным источникам информации.

"Все официальные заявления, новости и события компании всегда и в обязательном порядке размещаются на сайте компании и страницах компании в социальных медиа".Пресс-служба АО "НАК "Казатомпром"

Ранее казахстанцам ответили на слухи о зараженных пирожках с мясом из Кыргызстана. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства подробно рассказали, почему не стоит доверять этой информации.

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