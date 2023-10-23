В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 26 октября
ИС "Параграф" напоминает, что 24 октября последний день уплаты следующих налогов и платежей:
- ИПН с доходов выплаченных в сентябре 2023 года:
- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п.7 ст. 655 Налогового кодекса);
- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п.1 ст. 656 НК);
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в сентябре 2023 года.
Вместе с тем не позднее 26 октября 2023 года необходимо уплатить:
- КПН, авансовые платежи за октябрь 2023 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в сентябре 2023 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов, выплаченных в сентябре 2023 года (доходы по пп.1-12 и 17 ст. 321 НК);
- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);
- КПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в сентябре 2023 года (доходы по п.1 ст. 645 НК);
- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);
- ИПН с доходов выплаченных в сентябре 2023 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):
- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п.3 ст. 655 НК);
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за сентябрь 2023 года;
- Социальный налог за сентябрь 2023 года;
- Плата за пользование земельными участками:
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в сентябре 2023 года;
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в сентябре 2023 года;
- Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в сентябре 2023 года;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2023 года (не позднее 25 числа текущего месяца);
- Единый платеж за сентябрь 2023 года;
- Обязательные пенсионные взносы:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в сентябре 2023 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими специальный налоговый режим на основе патента), крестьянским фермерским хозяйствам, лицами частной практики из полученных доходов в сентябре 2023 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в сентябре 2023 года;
- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в сентябре 2023 года доходам:
· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в сентябре 2023 года;
- Социальные отчисления за сентябрь 2023 года;
- Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в сентябре 2023 года;
- Взносы на ОСМС:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ.лицам по договорам ГПХ в сентябре 2023 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), лицами частной практики от объекта исчисления взносов за сентябрь 2023 года;
- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за сентябрь 2023 года.