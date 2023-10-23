В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 26 октября

В Казахстане 24 и 26 октября истекает очередной срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что 24 октября последний день уплаты следующих налогов и платежей:

ИПН с доходов выплаченных в сентябре 2023 года:

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п.7 ст. 655 Налогового кодекса);

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п.1 ст. 656 НК);

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в сентябре 2023 года.

Вместе с тем не позднее 26 октября 2023 года необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за октябрь 2023 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в сентябре 2023 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в сентябре 2023 года (доходы по пп.1-12 и 17 ст. 321 НК);

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);

КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в сентябре 2023 года (доходы по п.1 ст. 645 НК);

- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);

ИПН с доходов выплаченных в сентябре 2023 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п.3 ст. 655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за сентябрь 2023 года;

Социальный налог за сентябрь 2023 года;

Плата за пользование земельными участками:

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в сентябре 2023 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в сентябре 2023 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в сентябре 2023 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2023 года (не позднее 25 числа текущего месяца);

Единый платеж за сентябрь 2023 года;

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими специальный налоговый режим на основе патента), крестьянским фермерским хозяйствам, лицами частной практики из полученных доходов в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в сентябре 2023 года доходам:

· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в сентябре 2023 года;

Социальные отчисления за сентябрь 2023 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в сентябре 2023 года;

Взносы на ОСМС:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ.лицам по договорам ГПХ в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), лицами частной практики от объекта исчисления взносов за сентябрь 2023 года;

- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за сентябрь 2023 года.