Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 26 октября

В Казахстане исстекает срок уплаты налогов и плателей 24 и 26 октября Фото: freepik
В Казахстане 24 и 26 октября истекает очередной срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что 24 октября последний день уплаты следующих налогов и платежей:

  • ИПН с доходов выплаченных в сентябре 2023 года:

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п.7 ст. 655 Налогового кодекса);

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п.1 ст. 656 НК);

  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в сентябре 2023 года.

Вместе с тем не позднее 26 октября 2023 года необходимо уплатить:

  • КПН, авансовые платежи за октябрь 2023 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в сентябре 2023 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в сентябре 2023 года (доходы по пп.1-12 и 17 ст. 321 НК);

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);

  • КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в сентябре 2023 года (доходы по п.1 ст. 645 НК);

- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п.1 ст. 650 НК);

  • ИПН с доходов выплаченных в сентябре 2023 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п.3 ст. 655 НК);

  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за сентябрь 2023 года;
  • Социальный налог за сентябрь 2023 года;
  • Плата за пользование земельными участками:

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в сентябре 2023 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в сентябре 2023 года;

  • Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в сентябре 2023 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за октябрь 2023 года (не позднее 25 числа текущего месяца);
  • Единый платеж за сентябрь 2023 года;
  • Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими специальный налоговый режим на основе патента), крестьянским фермерским хозяйствам, лицами частной практики из полученных доходов в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в сентябре 2023 года доходам:

· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физ.лицам по договорам ГПХ в сентябре 2023 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), лицами частной практики от объекта исчисления взносов за сентябрь 2023 года;

- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за сентябрь 2023 года.

Читайте также

сбережения
Как сохранить сбережения, если они есть
В Казахстане для МФО и должников временно снизят налоговую нагрузку
В Казахстане для МФО и должников временно снизят налоговую нагрузку
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 октября
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем
Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем
Новые места для прогулок появились в Алматы
Новые места для прогулок появились в Алматы
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
20 тысяч полицейских и нацгвардейцев переведут на усиленное дежурство
Всю полицию Казахстана переведут на усиленное дежурство
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления