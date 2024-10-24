В Казахстане срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 28 октября
Фото: freepik
В Казахстане 24 и 28 октября 2024 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 октября:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в сентябре.
Не позднее 28 октября необходимо оплатить:
за октябрь 2024 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы;
за сентябрь 2024 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), ОППВ;
- социальные отчисления;
- ООСМС, ВОСМС.
Кроме того:
- плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в сентябре;
- плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в сентябре.
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