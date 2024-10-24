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В Казахстане срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 28 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 14:43 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 28 октября 2024 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 октября:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в сентябре.

Не позднее 28 октября необходимо оплатить:

за октябрь 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы;

за сентябрь 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), ОППВ;
  • социальные отчисления;
  • ООСМС, ВОСМС.

Кроме того:

  • плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в сентябре;
  • плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в сентябре.

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