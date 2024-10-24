В Казахстане срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 28 октября

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В Казахстане 24 и 28 октября 2024 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 октября: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в сентябре. Не позднее 28 октября необходимо оплатить: за октябрь 2024 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы; за сентябрь 2024 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), ОППВ;

социальные отчисления;

ООСМС, ВОСМС. Кроме того: плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в сентябре;

плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в сентябре. Читайте также Торговля Казахстана со странами БРИКС превысила торговлю с Европейским союзом

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