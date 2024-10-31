Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,45 тенге, евро – 529,19 тенге, рубля – 5,04 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 526 тенге, продажи – 532 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 486,9 тенге, продажи – 489,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,5 тенге, продажи – 532,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 489 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,04 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.