Курс доллара немного вырос на торгах 1 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,09 тенге, поднявшись на 0,45 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,16 тенге (-0,26).
Курс евро установлен Нацбанком в 501,09 тенге, рубля – 5,11 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,1-472,9 тенге, евро – по 495,5-500 тенге, российские рубли – по 4,87-5,05 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 ноября.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,53%, до 85,47 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,46%, до 81,39 долларов за баррель.
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