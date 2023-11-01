Курс доллара немного вырос на торгах 1 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,09 тенге, поднявшись на 0,45 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,16 тенге (-0,26).

Курс евро установлен Нацбанком в 501,09 тенге, рубля – 5,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,1-472,9 тенге, евро – по 495,5-500 тенге, российские рубли – по 4,87-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 ноября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,53%, до 85,47 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,46%, до 81,39 долларов за баррель.