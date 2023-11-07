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Курс доллара вырос на торгах 7 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,49, поднявшись на 1,89 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 63,66 тенге (+0,24).

Курс евро установлен Нацбанком –  496,73 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,9-467,5 тенге, евро – по 496,5-499,5 тенге, российские рубли – по 4,89-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,61%, до 83,81 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,67%, до 79,47 долларов за баррель.

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