Курс доллара вырос на торгах 7 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,49, поднявшись на 1,89 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 63,66 тенге (+0,24).
Курс евро установлен Нацбанком – 496,73 тенге, рубля – 5,01 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,9-467,5 тенге, евро – по 496,5-499,5 тенге, российские рубли – по 4,89-5,03 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,61%, до 83,81 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,67%, до 79,47 долларов за баррель.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript