Причины отказа в банкротстве физлиц озвучили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Бижанов на брифинге высказался о процедуре банкротства физлиц в Казахстане. В частности, он назвал причины отказов в проведении данной процедуры, передает Zakon.kz.

Биржанов заявил, что заявление на банкротство подавали люди, имевшие даже 2 тыс. тенге долга. Были заявления, по его словам, и на несколько миллиардов тенге.

"Бывает, что указывают одну сумму, а мы по системе видим, что у человека несколько кредитов, и мы вынуждены отказать (в проведении процедуры внесудебного банкротства. – Ред.), так как сумма превышает 5 млн тенге. Иногда заявители не указывают своих вторых половинок, супруга не указывают, или у супруги есть имущество, бывает, что есть и коттеджи, и машины, но они подают на банкротство, не зная всех последствий самого банкротства физлиц, что потом будут ограничения", – сказал он.

С марта 2023 года в Казахстане был введен в действие закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". Сама цель принятия закона состояла в том, чтобы создать систему восстановления платежеспособности физлиц, которые не могут отдать долг. Тем самым помочь не только добросовестным должникам, попавшим в затруднительные жизненные обстоятельства, но и кредиторам.



11 марта 2024 года стало известно, что обязанность по подтверждению урегулирования задолженности по кредитам предлагается возложить непосредственно на банки и МФО, которые будут передавать соответствующую информацию напрямую в кредитное бюро. Кроме этого, законопроектом сокращается срок проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев.

