Закредитованность казахстанцев сравнили с другими странами

Насколько вырос кредитный портфель казахстанцев, за счет чего растет кредитование, и закредитованы ли казахстанцы по сравнению с другими странами – в материале Zakon.kz

По данным Первого Кредитного Бюро (ПКБ), портфель кредитования физических лиц в Казахстане по состоянию на 1 октября 2023 года составил 18,5 трлн тенге. При этом, общий объем выданных населению кредитов за 9 месяцев 2023 года составил почти 10,2 трлн тенге.

В Бюро отмечают, что по сравнению с январем-сентябрем 2022 года рост составил 30%, или около 2,3 трлн тенге.

"С начала 2023 года портфель вырос на 18,3%, или почти 2,9 трлн тенге, а вместе с суммой растет и количество заемщиков. На 1 октября 2023 года действующие кредиты имело около 8 млн 508 тыс. казахстанцев. Это почти на 379 тыс. человек больше, чем в начале года". ПКБ

Почти половину портфеля физических лиц обеспечивает потребительское беззалоговое кредитование. Общая сумма задолженности физических лиц по этому продукту на 1 октября 2023 года составила 8,9 трлн тенге. На втором месте – ипотека – около 5,7 триллиона тенге. На третьем месте – автокредитование – немногим менее 2,2 трлн тенге. Совокупно на эти три продукта приходится более 90% от общего объема всего портфеля физических лиц.

Согласно данным ПКБ, в 2023 году портфель кредитования физических лиц растет во многом за счет потребительских беззалоговых займов, а самую сильную динамику показывает автокредитование:

Портфель потребительских беззалоговых кредитов вырос на 1,56 триллиона тенге, или 21%

Портфель автокредитования – на 668 миллиардов тенге, или 44%

Ипотечный портфель – на 418 миллиардов тенге, или 8%

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Кредитование в других странах

В контексте периодически возникающих споров о закредитованности казахстанцев, в ПКБ предлагают оценивать общую ситуацию с кредитованием в сравнении с опытом других стран.

Согласно данным МВФ за 2022 год, доля портфеля населения к ВВП составляет 14%, и по этому показателю Казахстан опережает Турцию (11%), но отстает России (21%) и Польши (27%).

"Цифра по РК сравнима также с уровнем в таких государствах как Никарагуа (14%), Румыния (12%) и Мексика (17%). В развитых же экономиках показатели гораздо выше: в Австралии портфель кредитования физических лиц составляет 112% от ВВП, в Южной Корее – 105%. Для контраста: в такой африканской стране, как Сьерра-Леоне показатель составляет 2%, а в Пакистане – 3%". ПКБ

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Специалисты бюро подчеркнули, что на показатели стран в некоторых случаях влияет и теневой рынок кредитования, размеры которого оценить сложно.

"Теневая экономика влияет и на кредитование населения в Казахстане. Речь в первую очередь о сокрытии реальных доходов населения. Так, согласно официальной статистике, в Казахстане по состоянию на 1 января 2023 года к экономически активному населению относилось более 9,4 млн человек. При этом, по данным Министерства труда, в 2022 году хотя бы однократные обязательные пенсионные отчисления были начислены примерно 7,1 млн человек. Таким образом, почти четверть экономически активного населения не имеет официальных доходов". ПКБ

Кроме того, свыше 2,5 млн человек имели в течение года не более 6 отчислений, то есть фактически официально работали не более полугода. Количество казахстанцев, ОПВ по которым начислялось 12 раз, составило 3 млн человек – это менее трети от экономически активного населения. Фонд оплаты труда по всем отраслям экономики составляет около 31% от ВВП, тогда как в мировой практике нормальным считается уровень в 40-45%, сообщили в Бюро.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

К слову, в мире соотношение задолженности сравнивается и с доходами граждан.

"Международные данные доступны по подсчетам ОЭСР за 2021 год: организация соотнесла задолженность с чистым располагаемым доходом граждан. Для таких стран, как Словения и Колумбия, цифра составляет 52%, а для развитых государств, как Норвегия и Швейцария, речь идет о более чем 200%". ПКБ

Данных по Казахстану у организации нет, однако можно оценить сравнимый показатель. Так средняя задолженность заемщика к средней зарплате в 2021 году составляла 64%.

Также, в Казахстане наблюдается неравномерность распределения доходов. Согласно данным Бюро национальной статистики РК на долю 10% населения Казахстана приходилось 24% всех доходов.

"Но стоит обратить внимание на другие цифры. Среднедушевой доход половины населения республики не превышает 69 тыс. тенге. Для того, чтобы войти в число 10% казахстанцев с наибольшими доходами, достаточно получать 142 тысячи тенге на каждого члена семьи в месяц". ПКБ

Таким образом, отмечают в Бюро, половина казахстанцев с официальной точки зрения живут на доходы, которые ниже размера минимальной заработной платы. Но в реальности часть их поступлений может быть попросту скрыта от государства. При этом, четверть экономически активного населения либо не работает вообще, либо занята в теневом секторе.

Влияние на рынок кредитования от этого, по оценкам специалистов ПКБ, может быть как прямое - невозможность корректно рассчитать коэффициент долговой нагрузки, так и косвенное - рост спроса на определенные виды продуктов.