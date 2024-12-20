В МФО снизился объем микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней

Насколько вырос кредитный портфель микрофинансовых организаций и как изменился объем просроченной задолженности сектора, в материале Zakon.kz.

Кредитный портфель микрофинансовых организаций, по данным на 1 ноября 2024 года, вырос почти до 1,5 трлн тенге, рост за месяц составил 2,7%. С начала года портфель увеличился на 18,9%.

В разрезе категорий микрокредиты физлиц прибавили 2,3% (1, 23 трлн тенге), индивидуальных предпринимателей выросли на 4,09% (185,1 млрд тенге), юридических лиц – на 5,75% (43,7 млрд тенге).

Фото: Zakon.kz

С начала 2024 года наибольший прирост отмечается по микрокредитам юрлиц +37% (с 31,9 млрд в январе). Объем микрокредитов ИП увеличился на 30,8% (со 141,5 млрд по данным на 1 января 2024 года).

Объем просроченной задолженности МФО к ноябрю вырос до 310,2 млрд тенге, или на 4,2% за месяц. Примечательно, что объем микрокредитов с просрочкой более 90 дней уменьшился на 4% по сравнению с октябрем до 127 млрд тенге. Также уменьшился объем просрочки со сроком от 31 до 60 дней до 47,7 млрд на 3,5% за месяц.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что у физлиц микрокредиты с просроченной задолженностью сроком от 31 до 60 дней уменьшились на 4,6% до 44,9 млрд тенге; более 90 дней на 4,7% до 118,4 млрд тенге. Объем проблемных микрокредитов юрлиц со сроком просрочки от 31 до 60 дней снизился за месяц сразу на 8% до 593 млн тенге, у ИП – на 3,21% до 1,8 млрд тенге. По всем остальным категориям объем просроченной задолженности увеличился.

В целом микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность, составляют чуть больше 20% от всего кредитного портфеля МФО. Из них основную часть, или 8,6%, занимают NPL 90+.