Финансы

Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 и 18 ноября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 15:52 Фото: freepik
В Казахстане 14 и 17 ноября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за третий квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что до 15 ноября представляется:

  • ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу.

Не позднее 17 ноября необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

за сентябрь 2025 года

  • ф. 400.00, 421.00 – декларация и расчет по акцизам;

за 3 квартал 2025 года

  • ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;
  • ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента;
  • ф. 200.00 – Декларация по ИПН и социальному налогу;
  • ф. 300.00 – Декларация по НДС;
  • ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя;
  • ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства недропользователя в натуральной форме;
  • ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
  • ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;
  • ф. 590.00 – Декларация по НДПИ;
  • ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по налогам на землю и имущество при изменении налоговых обязательств на 1 ноября 2025 года;
  • ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;
  • ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
  • ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;
  • ф. 913.00 – Декларация по СНР розничного налога.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
