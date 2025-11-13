Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 и 18 ноября
В Казахстане 14 и 17 ноября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за третий квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что до 15 ноября представляется:
- ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу.
Не позднее 17 ноября необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
за сентябрь 2025 года
за 3 квартал 2025 года
- ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;
- ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента;
- ф. 200.00 – Декларация по ИПН и социальному налогу;
- ф. 300.00 – Декларация по НДС;
- ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя;
- ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства недропользователя в натуральной форме;
- ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
- ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;
- ф. 590.00 – Декларация по НДПИ;
- ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по налогам на землю и имущество при изменении налоговых обязательств на 1 ноября 2025 года;
- ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;
- ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
- ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;
- ф. 913.00 – Декларация по СНР розничного налога.
