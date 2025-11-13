Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 и 18 ноября

В Казахстане 14 и 17 ноября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за третий квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что до 15 ноября представляется: ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу. Не позднее 17 ноября необходимо представить следующие формы налоговой отчетности: за сентябрь 2025 года ф. 400.00, 421.00 – декларация и расчет по акцизам; за 3 квартал 2025 года ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;

ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента;

ф. 200.00 – Декларация по ИПН и социальному налогу;

ф. 300.00 – Декларация по НДС;

ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя;

ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства недропользователя в натуральной форме;

ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;

ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;

ф. 590.00 – Декларация по НДПИ;

ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по налогам на землю и имущество при изменении налоговых обязательств на 1 ноября 2025 года;

ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;

ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;

ф. 913.00 – Декларация по СНР розничного налога.

