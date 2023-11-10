Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 467,86 тенге, снизившись на 0,22 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро снизился до 499,31 тенге (-1,59).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,08 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,09 тенге (-0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-471 тенге, евро – по 491-501 тенге, российские рубли – по 4,60-5,15 тенге.
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