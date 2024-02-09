Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 февраля
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,08 тенге, снизившись на 3,21 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 482,08 тенге (-3,77).
Средневзвешенный курс курс российского рубля понизился до 4,92 тенге (-0,01)
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,98 тенге (-0,41).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-449,3 тенге, евро – по 481,5-484,5 тенге, российские рубли – по 4,89-4,99 тенге.
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