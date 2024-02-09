Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 февраля

торги на бирже Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,08 тенге, снизившись на 3,21 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 482,08 тенге (-3,77).

Средневзвешенный курс курс российского рубля понизился до 4,92 тенге (-0,01)

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 61,98 тенге (-0,41).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-449,3 тенге, евро – по 481,5-484,5 тенге, российские рубли – по 4,89-4,99 тенге.

Читайте также

Обязательные пенсионные взносы работодателя: что важно знать
Обязательные пенсионные взносы работодателя: что важно знать
торги на бирже
Тенге существенно укрепился по отношению к валютам на торгах 9 февраля
В Казахстане разработали правила определения стоимости цифровых активов
В Казахстане разработали правила определения стоимости цифровых активов
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: