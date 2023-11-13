Курс доллара снизился на торгах 13 ноября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,69 тенге, снизившись на 1,97 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,77 тенге (-0,31).



Курс евро установлен Нацбанком – 499,48 тенге, рубля – 5,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467,5-470,3 тенге, евро – по 497-501 тенге, российские рубли – по 4,95-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 80,61 долларов за баррель, что на 1,01% ниже закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,02%, до 76,38 долларов за баррель.