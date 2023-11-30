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Курс доллара снизился на торгах 30 ноября

торги на бирже Фото: freepik
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,04 тенге, снизившись на 0,98 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 64,40 тенге (-0,12).

Курс евро установлен Нацбанком – в 503,77 тенге, рубля – 5,16 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,3-460,5 тенге, евро – по 499,5-503,5 тенге, российские рубли – по 5,05-5,19 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 30 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,25%, до 83,35 долларов за баррель.

А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,2%, до 77,98 долларов за баррель.

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