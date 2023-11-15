Цифровой тенге запустили в розничный оборот

В рамках Конгресса финансистов в Алматы состоялся запуск цифрового тенге в розничный оборот, сообщает корреспондент Zakon.kz.

15 ноября 2023 года рамках XI Конгресса финансистов Казахстана, посвященного развитию национальной валюты, запущена первая фаза проекта "Цифровой тенге".

"В этом году сегодня вместе с вами мы запустим цифровой тенге в розничный оборот. В следующем году мы рассчитываем на масштабное развитие платформы совместно с нашими партнерами, участниками финансового рынка", – заявил председатель Национальной платежной корпорации Национального банка Казахстана Бинур Жаленов.

Спикер подчеркнул, что в следующем году также будет появляться все больше инновационных сервисов. Большой фокус будет сделан на оффлайн платежи.

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"Мы рассчитываем также на масштабирование наших кейсов, связанных с цифровизацией государственных платежей. Уже к 2025 году мы прогнозируем подключение всех участников рынка к нашей платформе и начало использования цифрового тенге в качестве средства трансграничных расчетов". Бинур Жаленов

По словам спикера, проект стал возможен благодаря тесной координации и коллаборации с мировыми платежными системами и казахстанскими банками.

"Мы построили технологию, которая объединяет действующие платежные карты с платформой цифрового тенге. Это позволяет расплачиваться в цифровых тенге в любой точке мира, где бы вы не находились, с помощью ApplePay, SamsungPay и других устройств". Бинур Жаленов

Он добавил, что это первая в мире дебетовая платежная карта, привязанная к счету в цифровой валюте центробанка. В завершении выступления Бинур Жаленов провел первую транзакцию в цифровых тенге.