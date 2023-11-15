Совершенно секретно. Как создавали и завозили в Казахстан первые тенге

Казахстанская валюта за свою 30-летнюю историю прошла много взлетов и падений. В канун дня рождения тенге Zakon.kz решил вспомнить, как казахстанцы проходили шоковый период рождения нацвалюты и курс от 4 тенге за доллар до 470.

500 тенге в одни руки

Наверное, у многих казахстанцев старшего поколения навсегда остались воспоминания о том, как они в первый раз получили зарплату в новеньких тенге и тиынах.

Шел 1993 год, в Казахстане официально появилась собственная валюта – тенге. И когда кто-то получал первую зарплату в нацвалюте, все вокруг тут же с азартом начинали обсуждать новые деньги, с любопытством рассматривали хрустящие купюры – зеленые, желтые, синеватые. Старшие рассказывали детям, кто изображен на этих купюрах и чем они заслужили такой почет – аль-Фараби (1 тенге), Суюнбай Аронулы (3 тенге), Курмангазы (5 тенге), Шокан Валиханов (10 тенге), Абай (20 тенге), Абылхаир хан (50 тенге), Абылай хан (100 тенге). Обсуждали и само название – "тенге".

Название для казахстанской валюты выбрали не сразу: рассматривались такие варианты, как "акша", "алтын", "сом", "сум". "Тенге" образовано от слов "денге" и "таньга", которыми называли тюркские мелкие монеты. На этом названии настоял председатель Комитета Верховного совета РК Саук Такежанов.





Фото: Zakon.kz

У многих в памяти остался процесс обменивания денег. Рубли образца 1961-1992 годов обменивали в пропорции 500 советских рублей к одному тенге. Каждый казахстанец старше 16 лет мог поменять только 100 тысяч рублей, или не больше 500 тенге. Обменивали деньги там, где люди получали зарплату и пенсии, – в кассах на рабочих местах, на почте.



Особенно мандражировали те, кто пытался купить машину или квартиру, так как на руках у них были крупные рублевые суммы, которые к тому моменту могли просто сгореть. Ведь многие из этих людей уже успели продать недвижимость в рублях, но не успели купить ее, так как деньги начали меняться. Тогда в ход шли связи. Люди ходили по знакомым и родственникам, просили помочь поменять рубли на тенге.

Рынок тогда на какое-то время замер, никто ничего не продавал и не покупал. На самом деле просто никто не мог понять, какую цену в тенге нужно назначить за имущество или товары. Все боялись "прогореть". Лишь через месяц-два в объявлениях появились новые цены. Поэтому для объявлений тех лет характерны следующие слова и фразы: "оплата в СКВ или в рублях по курсу", "дом за доллары", "цена – по договоренности", "налом", "безналом", "в рассрочку", также появляется сокращение "у. е.". Цены на жилье тогда варьировались от 5 тыс. до 15 тыс. долларов, в зависимости от квадратуры и района.

К слову, доллар тогда стоил 4,69 тенге, но эта цифра практически моментально выросла, и в 1994-м году курс составил уже 35,6 тенге.

Первые купюры завозили в страну секретно

Дизайн самых первых банкнот создавали в 1991 году в строгой конфиденциальности, на загородной даче совета министров. Первые эскизы создавали вручную – карандашами и красками. В команду дизайнеров вошли известные казахстанские художники и финансисты – Хайрулла Габжалилов, Мендыбай Алин, Досбол Касымов, Тимур Сулейменов, Агимсалы Дузельханов.

Позже они расскажут, что им дали всего три месяца на разработку дизайна казахстанской валюты, поэтому спать им удавалось только по три часа в день. Времени на отдых практически не было.

Среди предложенных первых вариантов были купюры с портретом Нурсултана Назарбаева, похожие на советские рубли и на доллары, со сложными казахскими орнаментами. В итоге решили остановиться на портретах исторических деятелей.





Фото: Zakon.kz

Когда дизайн был готов, начали думать, где можно напечатать первые казахстанские деньги так, чтобы об этом пока никто не узнал. Ведь в стране не было собственной банкнотной фабрики. Оттиски для печати тенге сделал гравер из Великобритании – это была последняя ручная гравировка в мире. Первые банкноты номиналом от 1 до 100 тенге напечатали на лондонской фабрике Harrison & Sons, после чего британская королева наградила ее золотым знаком за лучший экспортный продукт.



Далее уже готовые купюры в строгой секретности переправляли в Казахстан, замаскировав их под промышленный груз. Для хранения первой партии денег подготовили особые подземные склады. Все тенге привезли в Казахстан четыре самолета ИЛ-76 – за неделю в Лондон и обратно они совершили 18 рейсов. Всего за восемь дней деньги доставили во все банки республики. До Казахстана ни одной стране не удавалось так быстро и успешно ввести в государстве новую валюту.

Первый официальный банкнотный цех появился в Казахстане лишь через два года. Сейчас он уже вырос в полноценную банкнотную фабрику в Алматы, и с тех пор завод завоевал несколько мировых наград. А сам дизайн тенге регулярно обновляли и корректировали, при этом мировые таблоиды не раз признавали его лучшим в мире.

В Казахстане появилась традиция выпускать отдельную банкноту к каждому значительному событию страны. К примеру, тысячную купюру выпустили, когда Казахстан стал председателем ОБСЕ. Купюра в 10 тысяч тенге была выпущена к 20-летию независимости республики, ее признали лучшей новой банкнотой 2011 года.

Подделки

Несмотря на то, что тенге считается одной из самых защищенных валют в мире, фальшивомонетчиков это не останавливает. Как признают в правоохранительных органах, уже много лет купюра в 2 тысячи тенге является одной из самых часто подделываемых в стране (более 60% от всех подделок). "Любят" преступники и 1 тысячу тенге, и 10 тысяч.





Фото: Zakon.kz

Подделывают банкноты чаще всего на обычном цветном принтере, на самой простой офсетной бумаге. Злоумышленники обычно рассчитывают сбыть такие купюры пожилым или людям с ослабленным зрением.



Однако Нацбанк РК постоянно напоминает, что на настоящих банкнотах есть специальные выпуклые метки для людей с плохим зрением, они хорошо прощупываются. Также тенге защищены водяными знаками, голограммами и цветопеременной краской.

Тенге – символ независимости Казахстана

Становление тенге, как и других национальных валют, проходило непросто. Но сегодня, после 30-летней истории взлетов и падений, казахстанская валюта фактически стала незыблемым символом независимости страны – так же, как герб, флаг и гимн.

Фото: Zakon.kz

Ежегодно дизайн тенге обновляют и улучшают. В канун дня рождения нацвалюты Нацбанк выпустил юбилейную банкноту в 10 тысяч тенге с картой Казахстана и орнаментами.



За свою историю тенге сыграл роль и в историческом наследии страны, так как благодаря банкнотам большее количество людей в мире узнало о казахских деятелях и достопримечательностях страны.