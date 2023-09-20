Почему тенге продолжает падать

Курс доллара превысил отметку в 470 тенге. Нацвалюта продолжает слабеть с прошлой недели. Что влияет на формирование курса и почему тенге падает с начала недели, сообщает Zakon.kz

Согласно данным KASE, по итогам торгов во вторник 19 сентября курс доллара вырос до 471,45 тенге. Таким образом, казахстанская валюта ослабла на 11 тенге за неделю. Утром в среду 20 сентября пара USDKZT торговалась на уровне 472 тенге за доллар.

Фото: KASE

По информации Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), фундаментальное давление на нацвалюту оказывают внутренние причины, в том числе: ухудшение профицита торгового баланса и счета текущих операций, повышенные выплаты внешнего долга, выход нерезидентов из тенговых активов.

"Нацвалюта продолжает слабо реагировать на в целом благоприятный внешний фон, очевидно, находясь под влиянием внутренних факторов. Несмотря на рекордно высокие цены на нефть и уран, нацвалюта во вторник продемонстрировала дальнейшее небольшое ослабление". АФК

В Ассоциации отметили, что по итогам вторника ноябрьский фьючерс на нефть Brent удержался на отметке в 94,4 доллара за баррель. Высокие цены на нефть, по мнению аналитиков, сохраняются на опасениях относительно дефицита сырья на мировом рынке в свете пролонгации добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией и РФ до конца текущего года.