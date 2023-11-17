Какие меры предпринимает АРРФР, чтобы защитить казахстанцев и не дать МФО уйти в тень

Микрофинансовые организации опасаются необоснованных мер по усилению госконтроля над микрокредитованием. Насколько обосновано беспокойство ФинТех рынка и какие меры предпринимаются регулятором, чтобы защитить казахстанцев и не дать МФО уйти в теневой сектор, выяснял Zakon.kz.

На днях Казахстанская Ассоциация "ФинТех" (КазФинТех), объединяющая крупнейшие онлайн микрофинансовые организации (МФО), обратилась с открытым письмом в Администрацию президента РК. Как отмечено в письме, основной причиной беспокойства МФО стала "складывающаяся проблема из-за планируемого ужесточения в сфере кредитования в РК".

"Вызывают серьезные опасения по поводу необоснованных мер по усилению государственного контроля над микрокредитованием, которые принимаются без должного экономического анализа и учета возможного отрицательного влияния на социальное благополучие населения, а также потенциального роста цен на товары и услуги", – говорится в письме Казахстанской ассоциации "ФинТех".

Чем апеллируют МФО

По мнению представителей КазФинТех, сегодня с учетом развития средств биометрического контроля практически невозможна ситуация, чтобы несовершеннолетние граждане Республики Казахстан могли получить займы или кредиты по чужим документам. Также в КазФинТех считают, что информация о закредитованности населения страны из-за деятельности МФО противоречит официальной статистике Национального банка Республики Казахстан.

"По состоянию на 1 сентября 2023 года, общий объем потребительских кредитов достиг 9,364 трлн тенге, в то время как доля онлайн МФО микрофинансовых организаций составила всего 138 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех кредитных обязательств физических лиц и не несет системного влияния на закредитованность населения. Большую часть долгов населения составляют потребительские кредиты, взятые в коммерческих банках", – говорится в письме КазФинтех.

Здесь также подчеркивается, что кредиты онлайн МФО востребованы среди малого и микробизнеса.

"Ограничение доступа к микрокредитам может ухудшить экономическое положение этих самозанятых граждан и сократить доступность товаров и услуг на рынке, учитывая, что многие из них не могут обратиться за традиционными банковскими кредитами из-за жестких требований". КазФинТех

В ассоциации напоминают, что за последние два года в законодательство, регулирующее деятельность МФО, было внесено более 50 поправок. Среди которых предусмотрены ограничения по выдаче кредитов больше, чем 50 МРП (около 170 тысяч тенге) и на срок более 45 дней

"В случае существенного ограничения предоставления микрокредитов или ужесточения регуляторной политики отсутствие доступных микрозаймов для самозанятых граждан может привести к серьезным негативным последствиям на уровне национальной экономики уже в кратчайшие сроки. Поскольку они будут вынуждены искать альтернативные источники финансирования", – заявляют в КазФинТех.



АРРФР: как не зарегулировать рынок

По словам председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, в настоящее время все еще продолжается обсуждение регуляторных норм с компаниями онлайн-кредитования.

"Для нас необходимо найти баланс, поэтому мы будем продолжать обсуждение. Мы будем предлагать им поэтапный подход, для того чтобы этот сегмент не перешел в теневой сектор экономики", – уточнила Мадина Абылкасымова.

Она напомнила, что в Казахстане до 2020 года была проведена учетная регистрация, которую смогла пройти только тысяча компаний. В результате проведенной учетной регистрации, по словам спикера, "был расчищен рынок и серьезно снижены проценты кредитования, поскольку до этого процесса ставки были свыше 1000 процентов годовых".

В 2021 году компании вошли в периметр регулирования, они начали лицензироваться.

"Мы видим, что у этих компаний на сегодняшний момент нет адекватной процедуры оценки платежеспособности клиентов, и они закладывают высокие процентные ставки. За два с небольшим года мы увидели взрывной рост проблемных заемщиков в этом сегменте. Мы будем принимать меры для того, чтобы охладить риски, защитить права наших заемщиков. Но в то же время, как уже было сказано, важно найти баланс, чтобы они (МФО. – Прим. ред.) не ушли в тень". Мадина Абылкасымова

Глава АРРФР уточнила, что на онлайн МФО распространяются все требования по защите персональных данных своих клиентов, а общее количество заемщиков по онлайн микрокредитам с 340 тыс. человек (на начало 2021 года) превысило чуть больше миллиона человек.

Сравнивая число проблемных заемщиков у МФО и банков, глава АРРФР отметила, что у банков порядка 500 тыс. проблемных заемщиков.





"Это те, что числятся на балансе у банков. Но у банков есть проблемные заемщики, которые числятся вне баланса. Их банки провизируют, списывают за баланс и предают их коллекторам. Их порядка 400–500 тыс. человек. Если смотреть в процентом соотношении, у банков 5% проблемных займов от потребительских кредитов, у онлайн МФО (мы им поставили 20%) сегодня достигнуто предельное значение". Мадина Абылкасымова

Подводя итог, она подчеркнула, что у регулятора нет задачи исключить онлайн-кредитование. Сегодня АРРФР говорит о том, что должна быть единая эффективная ставка кредитования, ведь крайне неверно, когда есть конкурентное преимущество для каких-то компаний.