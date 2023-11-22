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Курс доллара продолжил снижение на торгах 22 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,83 тенге, снизившись еще на 2,17 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,97 тенге (-0,39).

Курс евро установлен Нацбанком – в 502,33 тенге, рубля – 5,22 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,7-460,9 тенге, евро – по 498-501 тенге, российские рубли – по 5,13-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,07%, до 82,51 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,09%, до 77,84 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
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