Курс доллара продолжил снижение на торгах 22 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,83 тенге, снизившись еще на 2,17 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 63,97 тенге (-0,39).
Курс евро установлен Нацбанком – в 502,33 тенге, рубля – 5,22 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,7-460,9 тенге, евро – по 498-501 тенге, российские рубли – по 5,13-5,27 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,07%, до 82,51 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,09%, до 77,84 долларов за баррель.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript