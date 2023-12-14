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Курс доллара продолжил снижение на торгах 14 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,63 тенге, снизившись еще на 0,23 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 63,90 тенге (+0,67).

Курс евро установлен Нацбанком – в 491,46 тенге, рубля – 5,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-460,5 тенге, евро – по 492-495,5 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 14 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,24%, до 75,18 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 1,09%, до 70,23 долларов за баррель.

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