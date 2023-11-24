Курсы валют в обменниках Казахстана на 24 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 24 ноября 2023 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,17 тенге, евро – 503,64 тенге, рубля – 5,23 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,14 тенге, продажи – 5,24 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,7 тенге тенге, продажи – 465,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,13 тенге, продажи – 5,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,2 тенге. Читайте также Снизит ли Национальный банк базовую ставку в ноябре Курс доллара вырос сразу на 4 тенге на торгах 23 ноября Смаилов об изъятии 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на ремонт энергообъектов: Возврат обеспечен

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