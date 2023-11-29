Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,04 тенге, евро – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,08 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459,5 тенге тенге, продажи – 461,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,17 тенге.