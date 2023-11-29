Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 29 ноября 2023 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,04 тенге, евро – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,08 тенге, продажи – 5,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459,5 тенге тенге, продажи – 461,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,17 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,17 тенге. Читайте также Доллар еще подешевел на торгах 28 ноября Сколько денег еще может потребоваться на строительство LRT в Астане Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 ноября

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